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Espectáculo y humor: el increíble show con el que Jerry Tremblay ha sorprendido a Marta Hazas y Elena Furiase
El artista de circo y humorista canadiense ha iluminado el plató con su surrealista show.
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La ficción española ha vuelto a ser protagonista en El Hormiguero con la visita conjunta de Marta Hazas y Elena Furiase. Las dos intérpretes han compartido curiosidades de su profesión y han mostrado su lado más personal.
Como broche de oro a la visita de las actrices, Pablo Motos ha dado a paso a Jerry Tremblay, un artista de circo y humorista que, tal y como ha dicho el propio presentador, hace un show que enamora desde el primer momento.
El canadiense, acompañado de su bicicleta y con una puesta en escena de lo más peculiar, ha asombrado a todos los presentes con un número tan diferente como extravagante. ¡Así ha sido!
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