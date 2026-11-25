Sergio ya ha protagonizado la primera página de su aventura en Pasapalabra. El nuevo concursante, procedente de Zaragoza, ha afrontado su estreno con la mezcla inherente de nervios, ilusión y respeto que supone ocupar uno de los atriles del programa, sin ocultar la enorme ilusión que siente por haber llegado hasta allí.

Antes de su primer AlaZ, Sergio se ha mostrado “agradecido por la oportunidad”, que le ha llegado tras la inesperada retirada de Moisés. El riojano ha decidido terminar su etapa en el concurso confesando “un nivel de agotamiento físico y mental”. Como consecuencia, se ha disputado una inédita Silla Azul con dos aspirantes. Sergio ha sido el ganador y se ha convertido en el nuevo rival de David.

Sergio ha querido tener palabras de reconocimiento para Moisés, a pesar de que no ha podido conocerle: “Es un concursante top”. El zaragozano también ha expresado sus “ganas de hacerlo lo mejor posible” y hasta se ha permitido soñar con ganar AlaZ. Preguntado por Roberto Leal, ha contado qué haría con el ansiado y millonario bote: “Lo dividiría en dos partes, una iría a tratar de invertirlo de la mejor manera y la otra para el ocio, para disfrutarlo, para comer, para hacer planes, para vivir”. ¡Descubre sus declaraciones en el vídeo!