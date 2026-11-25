En las últimas horas se están amplificando mensajes que cuestionan la limpieza de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. A cuatro días de la votación, las sospechas se dirigen contra el voto por correo, el censo de residentes en el extranjero, la inscripción de nuevos electores y los mecanismos de recuento. A estas voces se suma ahora el exministro de Defensa con el PP Federico Trillo.

"Se está confundiendo la distinción entre el voto por correo y el voto del CERA", aseguraba tras escuchar un acalorado debate entre nuestros colaboradores. Sobre el primero, el voto por correo, señalaba que "se ha atestiguado que Leire Díez estuvo trabajando en Correos del 2022 al 2024 como directora general de Relaciones Institucionales, encargada, según ella misma, del voto por correo". Por este motivo, planteaba dudas sobre el voto emitido mediante este sistema en las elecciones de 2023.

"Es muy natural que veamos en eso indicios de manipulación"

Respecto al CERA, explicaba que la diferencia está en que lo tramita un organismo público y que se envía a la mesa correspondiente. "Es lo último que se escruta y por eso he señalado que fue mucho cante que el PP bajara sus escaños en una hora que estuvo parado el ordenador de Interior y, por tanto, es muy natural que veamos en eso indicios de manipulación de ese voto por correo", afirmaba.

Susanna Griso le recordaba las quejas que llegan en cada convocatoria electoral respecto al voto por correo. Trillo asentía y añadía: "Ya no solo son las oficinas del censo, que también están en manos gubernamentales, sino Correos, que es un organismo del que ya se ha visto alguna cosa".

Entiende que la gente esté nerviosa

Por eso, aseguraba entender el nerviosismo de la gente. "No digo que sea con razón absoluta", matizaba.

También alimentaba la polémica con el uso de urnas de cartón en los consulados para recoger el voto de los nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática, conocida como ley de nietos, que no figuran en el censo de residentes ausentes (CERA). Aunque se mostraba "respetuoso" con los jueces, consideraba que la actuación de la Junta Electoral Central en este caso no había sido "aleccionadora". "No son urnas, son cajas de cartón", insistía.

En este contexto, también cuestionaba la ley de nietos y el aumento del número de votantes que se han incorporado al censo de cara a estas elecciones. "Se han alterado las reglas electorales sin el consenso de la oposición y sin, además, haberlo hecho por ley orgánica, que es lo que preceptúa la Constitución que debe hacerse", sostenía. Citando, según sus palabras, al Tribunal Supremo, aseguraba que existe un "peligro fundado, real y serio de manipulación de los resultados electorales".

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