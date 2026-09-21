Mejores momentos | 21 de septiembre
Bon Jovi saca el lado más rockero de Moisés: hace pleno en La Pista, canta… ¡y hasta toca la guitarra!
El concursante se ha desatado en plan rockstar con ‘Livin’ on a prayer’, aunque Daniel Diges le ha hecho una pequeña crítica vocal y se ha ofrecido a hacerle de coach.
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Moisés está demostrando desde que regresó a Pasapalabra que lleva dentro una estrella del rock. Además, es un género que está tocando bastante en sus duelos contra David en La Pista. Esta vez el alfareño ha podido desmelenarse al ritmo de ‘Livin’ on a prayer’, disfrutando tanto o más que la tarde en la que le tocó ‘Thunderstruck’, de AC/DC.
Roberto Leal sabía que el tema de Bon Jovi iban a acertarlo los concursantes de forma fácil: “La tenéis”. David ha sido más rápido con el pulsador, pero se ha quedado bloqueado con el fragmento que ha sonado. El turno ha pasado a Moisés, que no ha perdonado. Al presentador le ha encantado ver que no sólo la ha cantado, sino que también ha tocado una guitarra imaginaria.
Además, Roberto ha insistido en que cree que el concursante ha regresado a Pasapalabra cantando mejor y le ha pedido opinión a Daniel Diges. “La ha cantado un poco para dentro, pero está bien”, ha valorado el actor. Por eso, le ha propuesto darle unos consejos en los próximos días. ¡No te lo pierdas en el vídeo!
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