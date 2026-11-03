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Mejores momentos | 3 de noviembre

Moisés destapa su parecido razonable con un político: ¡Roberto Leal se queda boquiabierto!

De David ya sabíamos que es el doble de Alejandro Amenábar, pero faltaba por descubrir a quién se parece Moisés… ¡y se encuentra en la política!

Moisés revela su parecido razonable con un político: ¡Roberto Leal se queda boquiabierto!

Moisés revela su parecido razonable con un político: ¡Roberto Leal se queda boquiabierto!

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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En una nueva charla en Pasapalabra sobre parecidos razonables, Roberto Leal al fin ha conseguido el doble que le faltaba: ¡el de Moisés! El propio concursante alfareño se lo ha contado. El presentador se ha quedado boquiabierto porque, hasta ahora, no se había dado cuenta. Quizá porque no había buscado entre los políticos.

La charla ha comenzado cuando J.J. Vaquero ha contado que una señora le llamó Vaquerizo. A partir de ahí, Roberto ha ido preguntando al resto de invitados y a los concursantes.

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Entre los concursantes, Roberto ha vuelto a bromear con los rasgos que David comparte con Alejandro Amenábar. Le faltaba encontrar el doble de Moisés. El riojano se lo ha revelado a través de una anécdota. ¡Descúbrelo en el vídeo!

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