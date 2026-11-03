Moisés destapa su parecido razonable con un político: ¡Roberto Leal se queda boquiabierto!

En una nueva charla en Pasapalabra sobre parecidos razonables, Roberto Leal al fin ha conseguido el doble que le faltaba: ¡el de Moisés! El propio concursante alfareño se lo ha contado. El presentador se ha quedado boquiabierto porque, hasta ahora, no se había dado cuenta. Quizá porque no había buscado entre los políticos.

La charla ha comenzado cuando J.J. Vaquero ha contado que una señora le llamó Vaquerizo. A partir de ahí, Roberto ha ido preguntando al resto de invitados y a los concursantes.

Anna Simón ha comentado que una vez le dieron recuerdos para El Gran Wyoming, pero aún no sabe con quién la confundieron. Por su parte, Lorena Gómez ha confesado que está acostumbrada a que la llamen por cualquiera de sus compañeras de edición de Operación Triunfo, especialmente por Soraya.

Entre los concursantes, Roberto ha vuelto a bromear con los rasgos que David comparte con Alejandro Amenábar. Le faltaba encontrar el doble de Moisés. El riojano se lo ha revelado a través de una anécdota. ¡Descúbrelo en el vídeo!