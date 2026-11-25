La sorpresa ha saltado en Pasapalabra. Moisés perdió en el pasado AlaZ y tenía que pasar por la Silla Azul. Sin embargo, Roberto Leal tenía que dar una noticia: “No va a seguir con nosotros”. El propio concursante riojano ha contado sus razones en un vídeo, motivos que pueden resumirse en un “agotamiento físico y mental”. De esta manera, cierra esta etapa con 54 programas y un premio de 24.600 euros acumulados.

Lo primero que aclara Moisés en su vídeo “para evitar malentendidos” es que está “bien”. Es decir, su retirada no se debe a un problema de salud. “Quien me conoce sabe que he compaginado todo esto con mi trabajo, con muchas horas de estudio, que me han llevado a un nivel de agotamiento físico y mental”, explica. Por eso, cree que es el momento oportuno de despedirse de esta experiencia.

Tras agradecer el trato de todo el equipo de Pasapalabra, con mención especial para Roberto Leal, Moisés habla de David. “Ha sido un gran compañero, me llevo un gran amigo”, asegura. Por último, se despide del público: “Cuando llegué aquí dije que venía a disfrutar y la verdad es que he sido muy feliz durante todo este tiempo, pero ha llegado el momento de apartarme a un lado y de seguir viendo Pasapalabra desde la barrera”. ¡Dale al play y descubre sus declaraciones al completo!