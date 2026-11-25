Pasapalabra ha vivido un cambio de etapa inesperado al tener que despedir a uno de sus dos concursantes. Moisés ha decidido abandonar. “He compaginado todo esto con mi trabajo, con muchas horas de estudio, que me han llevado a un nivel de agotamiento físico y mental”, explica en un vídeo que ha protagonizado el arranque de la tarde en el plató.

La decisión del riojano afecta directamente a David, que de forma inesperada cambia de rival. “Me sorprendió”, ha confesado el barcelonés sobre esta retirada. Sin embargo, sólo tiene para él buenas palabras: “Ha sido un compañero maravilloso, es una persona supertranquila, supernoble, superhonrado, siempre me ha ayudado en todo lo que ha podido”.

“Aquí tienes un amigo para lo que necesites y para siempre”, ha querido transmitir a Moisés. Además, David ha empatizado con su situación: “La salud es lo primero”. Paralelamente, el veterano concursante le ha dado la bienvenida al nuevo, a Sergio, un zaragozano muy deportista que ha ganado en una inédita Silla Azul. ¡No te pierdas en el vídeo la reacción de David al completo!