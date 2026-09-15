Moisés confiesa su primer intento de participar en un concurso de televisión... ¡con sólo 8 años!

Este programa de Pasapalabra ha comenzado con Cósima Ramírez y Carlos Chamarro deseando saber quién iba a ser el capitán de su equipo. Moisés ha tenido que enfrentarse a la Silla Azul, pero no dejado hueco para la sorpresa y se ha ganado su permanencia para sumar ya seis tardes en esta nueva etapa. Queda superado el AlaZ más desigual, en el que David llegó a ponerse con un marcador de 21-0.

Ya en la mesa, Moisés y Roberto Leal han comentado lo joven que era el aspirante: 22 años. El presentador ha asegurado que “sorprende la valentía” de estos chavales, algunos participando incluso con 18 y 19 años. Ha sido entonces cuando el concursante alfareño se ha animado a hacer una confesión: “Yo con 8 intenté ir, no a Pasapalabra porque no existía aún, pero a otro” programa.

Moisés ha precisado que quiso participar en Cifras y letras, en un especial de niños que organizaron. “¡Y el mínimo de edad era 9!”, ha lamentado. A su lado, Carlos Chamarro no ha podido evitar la broma sobre la juventud entonces de Jordi Hurtado. ¡Dale al play!