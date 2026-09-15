Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 15 de septiembre

Moisés confiesa su primer intento de participar en un concurso de televisión... ¡con sólo 8 años!

El concursante riojano ha asegurado que “desde pequeño tenía la vena” de ser concursante e intentó entonces hacer su primer casting.

Moisés confiesa su primer intento de participar en un concurso de televisión... ¡con sólo 8 años!

Moisés confiesa su primer intento de participar en un concurso de televisión... ¡con sólo 8 años!

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

Este programa de Pasapalabra ha comenzado con Cósima Ramírez y Carlos Chamarro deseando saber quién iba a ser el capitán de su equipo. Moisés ha tenido que enfrentarse a la Silla Azul, pero no dejado hueco para la sorpresa y se ha ganado su permanencia para sumar ya seis tardes en esta nueva etapa. Queda superado el AlaZ más desigual, en el que David llegó a ponerse con un marcador de 21-0.

Escandaloso parcial de 21-0 en AlaZ: David arrasa y obliga a a Moisés una heroicidad

Escandaloso parcial de 21-0 en AlaZ: David arrasa y obliga a a Moisés una heroicidad

Ya en la mesa, Moisés y Roberto Leal han comentado lo joven que era el aspirante: 22 años. El presentador ha asegurado que “sorprende la valentía” de estos chavales, algunos participando incluso con 18 y 19 años. Ha sido entonces cuando el concursante alfareño se ha animado a hacer una confesión: “Yo con 8 intenté ir, no a Pasapalabra porque no existía aún, pero a otro” programa.

Moisés ha precisado que quiso participar en Cifras y letras, en un especial de niños que organizaron. “¡Y el mínimo de edad era 9!”, ha lamentado. A su lado, Carlos Chamarro no ha podido evitar la broma sobre la juventud entonces de Jordi Hurtado. ¡Dale al play!

El secreto del jugadón de Moisés en el pasado AlaZ: “La tenía asociada a Nekouman”

El secreto del jugadón de Moisés en el pasado AlaZ: “La tenía asociada a Nekouman”

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

Moisés firma su mejor AlaZ: llega a 23 aciertos, desarbola a David... ¡y va a por el bote!

Moisés firma su mejor AlaZ: llega a 23 aciertos, desarbola a David... ¡y va a por el bote!

Almudena Cid la lía en Pasapalabra: suena Sueños de libertad… ¡y responde con una serie de la competencia!

Almudena Cid la lía en Pasapalabra: suena Sueños de libertad… ¡y responde con una serie de la competencia!

Moisés confiesa su primer intento de participar en un concurso de televisión... ¡con sólo 8 años!

Moisés confiesa su primer intento de participar en un concurso de televisión... ¡con sólo 8 años!

“Combino dos memorias”: el motivo por el que David es un concursante único en Pasapalabra
Mejores momentos | 15 de septiembre

“Combino dos memorias”: el motivo por el que David es un concursante único en Pasapalabra

“Es corporal”: Almudena Cid explica el insólito piropo que dedica a David en Pasapalabra
Mejores momentos | 15 de septiembre

“Es corporal”: Almudena Cid explica el insólito piropo que dedica a David en Pasapalabra

Miguel Bosé
LO VEMOS

Miguel Bosé rompe el pacto con Nacho Palau: "No se siente cómodo con que sus hijos estén en el pueblo de Nacho"

La relación entre Miguel Bosé y su expareja, Nacho Palau, no pasa por su mejor momento. Parece que el cantante podría haber roto el pacto que mantenían con respecto a sus hijos.

Mika, coach de La Voz
Nueva temporada

Mika calienta motores antes del estreno de La Voz este viernes: “Es una energía diferente”

Mika afronta su segunda edición como coach con dos nuevos rivales: Lola Índigo y Melendi. ¡Y viene dispuesto a todo por tener el mejor equipo! Estreno de La Voz este viernes en Antena 3.

Julio Iglesias Jr.

Julio Iglesias Jr. se pronuncia sobre las acusaciones contra su padre: "Fue un chasco muy grande"

Juan Andrés González

Hablamos con un compañero de prisión del marido de Verónica Hidalgo: "Juan Andrés está al límite"

Samantha Vallejo-Nágera

Samantha Vallejo-Nágera estrena su sección en Y ahora Sonsoles y nos cuenta cómo sacarle partido a los tomates

Publicidad