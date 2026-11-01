El final más inesperado de Moisés en AlaZ: se planta... ¡y cuenta un chiste!

El final de AlaZ suele estar envuelto en tensión, en misterio, en incertidumbre. Los concursantes se juegan la victoria, evitar la Silla Azul y, en el mejor de los casos, incluso el bote. Sin embargo, Moisés ha sabido ponerle algo poco frecuente: humor.

Ha ocurrido en su duelo de este viernes contra David en Pasapalabra. El alfareño se ha plantado con 22 aciertos, confiando en que David no le superara. Como es habitual, Roberto Leal le ha revelado las respuestas de las preguntas que ha dejado pendientes. Inesperadamente ha tenido una ocurrencia con la última, que era el título de una película: Chubasco.

Moisés ha soltado un chiste que nadie se veía venir, ni Roberto Leal. Con el plató entre risas, el concursante incluso ha hecho el gesto de disculparse por esa espontaneidad. Sin embargo, ha sido muy bienvenida y, además, el duelo acabó después en empate. ¡Descubre su broma en el vídeo!