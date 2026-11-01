Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Con sentido del humor

El final más inesperado de Moisés en AlaZ: se planta... ¡y cuenta un chiste!

El concursante riojano ha sorprendido a todos con su reacción al descubrir una de las respuestas que se le han resistido en su duelo contra David.

El final más inesperado de Moisés en AlaZ: se planta... ¡y cuenta un chiste!

El final más inesperado de Moisés en AlaZ: se planta... ¡y cuenta un chiste!

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

El final de AlaZ suele estar envuelto en tensión, en misterio, en incertidumbre. Los concursantes se juegan la victoria, evitar la Silla Azul y, en el mejor de los casos, incluso el bote. Sin embargo, Moisés ha sabido ponerle algo poco frecuente: humor.

La hazaña de David en Pasapalabra: de un 22-3 a favor de Moisés a un vibrante empate en AlaZ

La hazaña de David en Pasapalabra: de un 22-3 a favor de Moisés a un vibrante empate en AlaZ

Ha ocurrido en su duelo de este viernes contra David en Pasapalabra. El alfareño se ha plantado con 22 aciertos, confiando en que David no le superara. Como es habitual, Roberto Leal le ha revelado las respuestas de las preguntas que ha dejado pendientes. Inesperadamente ha tenido una ocurrencia con la última, que era el título de una película: Chubasco.

Moisés ha soltado un chiste que nadie se veía venir, ni Roberto Leal. Con el plató entre risas, el concursante incluso ha hecho el gesto de disculparse por esa espontaneidad. Sin embargo, ha sido muy bienvenida y, además, el duelo acabó después en empate. ¡Descubre su broma en el vídeo!

La curiosidad de Roberto Leal en Pasapalabra que fascina a Salva Reina: “Parece que estás desquiciado”

La curiosidad de Roberto Leal en Pasapalabra que fascina a Salva Reina: “Parece que estás desquiciado”

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

¡Melendi se compromete a grabar un disco a una talent de Pablo López tras una Batalla inolvidable!

¡Melendi se compromete a grabar un disco a una talent de Pablo López tras una Batalla inolvidable!

Jorge Fernández explica su origen

¿De dónde viene la expresión “no está el horno para bollos”?: Jorge Fernández explica su origen

El final más inesperado de Moisés en AlaZ: se planta... ¡y cuenta un chiste!

El final más inesperado de Moisés en AlaZ: se planta... ¡y cuenta un chiste!

Thais Villa y Joseba Arguiñano
EN SUS REPORTAJES

Thais Villa revela cómo consigue que los políticos le hagan caso en la calle: “Me he arrodillado”

Tamara Falcó recuerda el día en que Victoria Beckham cenó en su casa: "Su menú era pescado hervido con verduras"
Tertulia de actualidad

Tamara Falcó recuerda el día en que Victoria Beckham cenó en su casa: "Su menú era pescado hervido con verduras"

Los coaches se enfrentan a sus decisiones más complicadas en la segunda noche de Batallas de La Voz
A las 22.00 horas

Los coaches se enfrentan a sus decisiones más complicadas en la segunda noche de Batallas de La Voz

Tras una primera noche de Batallas, los coaches aún tienen que decidir qué talents de sus equipos avanzan a la siguiente fase.

Antonio
ACCIDENTE DE URDA

El accidente de trenes de Urda (Toledo), contado a través de los testimonios de Y ahora Sonsoles

El choque de trenes de Urda (Toledo) ha marcado la actualidad de nuestro país estos días. Una tragedia que en Y ahora Sonsoles hemos conocido de cerca gracias a algunos supervivientes, familiares de pasajeros y personas que ayudaron en la tragedia.

Miriam arrasa en La ruleta de la suerte noche, pero se queda a una palabra de los 100.000 euros

Miriam arrasa en La ruleta de la suerte noche, pero se queda a una palabra de los 100.000 euros

El Panel Final deja a Miriam sin el gran premio de La ruleta de la suerte noche

¡Tenía los 100.000 euros! El Panel Final deja a Miriam sin el gran premio de La ruleta de la suerte noche

Miriam se lleva un Bote espectacular y se convierte en la gran ganadora de la noche

Miriam se lleva un Bote espectacular y se convierte en la gran ganadora de la noche

Publicidad