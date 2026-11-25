Dos rostros muy queridos de la interpretación española, Marta Hazas y Elena Furiase, han sido las protagonistas de una nueva noche en El Hormiguero. Las actrices han acudido juntas al programa para compartir historias y experiencias dentro y fuera de los rodajes.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre los superpoderes de madre que tiene Lolita Flores. Según ha desvelado Elena, la cantante y actriz descubrió cuándo había perdido la virginidad sin que ella le dijese nada y terminó llorando de la emoción.

Además, Pablo Motos también se ha interesado en conocer el lado más friki de la actriz. Elena Furiase ha desvelado su pasión por las vajillas y ha relatado cuántas tiene y de qué tipos.