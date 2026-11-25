Pasapalabra ha estrenado un nuevo duelo: David se ha enfrentado a Sergio en AlaZ, luchando por un bote de 1.324.000 euros. Se abre una nueva etapa tras la decisión de Moisés de abandonar el concurso confesando “un nivel de agotamiento físico y mental”.

Sergio, el nuevo concursante, ha vivido un debut marcado por los nervios, por la lucha contra el reloj y por el desafío que supone siempre una primera vez. David se ha impuesto sin necesidad de grandes alardes pero el novato, procedente de Zaragoza, ha dejado muy buenas sensaciones. Ha llegado a 20 aciertos y ha dejado las dos mejores jugadas de la tarde, ambas de nueve letras seguidas, pero un fallo en la primera ronda se ha convertido en un lastre insalvable.

David no ha tenido piedad con su nuevo compañero. Le ha bastado con evitar el error y sólo se ha permitido arriesgar cuando ha llegado a 21 aciertos. Sin embargo, ha podido comprobar que su nuevo rival ha llegado pisando fuerte y que promete ir a más en los próximos programas. ¡Revive este apasionante AlaZ en el vídeo!

Los fallos de este AlaZ

Los errores de Sergio

Con la B > Cinturón del que pendían dos correas unidas por la parte inferior en que se enganchaba el espadín o el sable: Biricú

Con la C > Voz inglesa que designa la formación que se importe a los directivos de las empresas: Coaching

Con la O > Estudio de los dientes y del tratamiento de sus dolencias: Odontología

Los errores de David