José Bono ha protagonizado un tenso intercambio con Cristina Pardo en 'La Mesa' al hablar de las informaciones sobre sus negocios y su patrimonio en República Dominicana y Marruecos. El exministro sostiene que está siendo perseguido por defender a Pedro Sánchez y dirige sus críticas contra un grupo de periodistas a los que acusa de difundir informaciones falsas.

La conversación arranca cuando Cristina Pardo le pregunta si considera que José Luis Ábalos también ha sido perseguido por apoyar al presidente del Gobierno o si cree que su caso es diferente. Bono responde que no y matiza que sus críticas no van dirigidas contra el conjunto de la profesión periodística, sino contra quienes, según él, reciben dinero público para favorecer a determinados partidos.

Bono acusa a algunos periodistas de cobrar dinero público

El exministro carga contra los que denomina "pseudomedios" y "sobrecogedores", un término que utiliza para referirse a quienes, según él, reciben dinero público y lo destinan a atacar al PSOE. También pide a los periodistas honrados, tanto de derechas como de izquierdas, que se distancien de ellos.

"Si yo atacase a Pedro Sánchez, no me atacarían esta banda de sinvergüenzas, inventando mentiras", asegura Bono, que se ofrece a explicar y desmontar esas informaciones, aunque reconoce que no tiene tiempo para hacerlo durante la entrevista.

Cristina Pardo le recuerda los casos que afectan al PSOE

Cristina Pardo responde a las acusaciones y le recuerda que también hay socialistas señalados por presuntas irregularidades que no han sido expulsados del partido. "Hay algún socialista sospechoso de ser sobrecogedor que no ha sido ni siquiera expulsado del partido", le plantea.

La presentadora insiste en que no es la primera vez que un político arremete contra los periodistas y advierte de que la realidad puede acabar quitándole la razón. Bono rechaza que sus críticas se dirijan contra toda la profesión y recalca que habla únicamente de quienes, a su juicio, cobran por difundir mentiras.

El intercambio continúa cuando ambos hablan de sus respectivos patrimonios. Bono asegura que es una persona honrada y que las acusaciones contra él tendrían que probarse. Pardo le responde que se alegra de que los políticos sean honrados "cuando lo son" y le invita a acudir otro día al plató para hablar con más tiempo.