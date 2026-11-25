Moisés tendría que haberse enfrentado a la Silla Azul en este programa de Pasapalabra. Sin embargo, la sorpresa ha llegado en forma de vídeo: él mismo explica que abandona el concurso y los motivos que le han llevado a tomar esta inesperada decisión. “He compaginado todo esto con mi trabajo, con muchas horas de estudio, que me han llevado a un nivel de agotamiento físico y mental”, explica.

Por lo tanto, la última página de Moisés en Pasapalabra fue el pasado duelo en AlaZ, que terminó con victoria de David. De esta forma, el riojano tendría que haber jugado la Silla Azul. Su retirada ha provocado una situación insólita: no había concursante en esta prueba, sino dos aspirantes.

Roberto Leal ha dado la bienvenida a Eugenio, procedente de Toledo, y a Sergio, de Zaragoza. Los dos se han enfrentado con un premio seguro e infrecuente para un aspirante: que seguro uno iba a convertirse en concursante, en nuevo rival de David, en sucesor de Moisés y en candidato al bote de Pasapalabra. ¡Descubre en el vídeo este momento!