Gran estreno de Mask Singer 5: sigue la gala en directo minuto a minuto

Chihuahua, Micrófono, Momia, Loro, Semáforo, y Labios se estrenarán esta noche como las nuevas máscaras oficiales de Mask Singer.

Arturo Valls volverá a ser el maestro de ceremonias y AnaMilán, Juan yMedio, Boris Izaguirre y Ruth Lorenzo ocuparán sus respectivos sitios en la mesa de los investigadores.

¡Qué ganas de que todo comience!