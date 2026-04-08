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Gran estreno de Mask Singer 5: sigue la gala en directo minuto a minuto
Esta noche, la quinta edición del programa más enigmático de la televisión dará el pistoletazo de salida.
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Chihuahua, Micrófono, Momia, Loro, Semáforo, y Labios se estrenarán esta noche como las nuevas máscaras oficiales de Mask Singer.
Arturo Valls volverá a ser el maestro de ceremonias y AnaMilán, Juan yMedio, Boris Izaguirre y Ruth Lorenzo ocuparán sus respectivos sitios en la mesa de los investigadores.
¡Qué ganas de que todo comience!
Las voces profesionales más reconocidas tras las máscaras: ¿veremos hoy a un nuevo cantante?
Aunque el espectacular triunfo de Abraham Mateo como Mosca en la cuarta edición aún resuena en nuestra memoria, él no ha sido el único profesional de la música en brillar bajo la máscara.
A lo largo de las temporadas, voces icónicas nos han dejado sin palabras, desde la ganadora de la tercera edición Ana Torroja (Ratita), hasta artistas de la talla de Al Bano (Girasol), Pastora Soler (Pavo Real), Willy Bárcenas (Plátano) o estrellas internacionales como Mel B (Medusa) y La Toya Jackson (Menina).
Gran estreno de Mask Singer 5: sigue la gala en directo minuto a minuto
¡Ya está aquí! Arturo Valls vuelve a ponerse al frente del programa más espectacular de la televisión. En esta quinta edición, el equipo de investigadores formado por Boris Izaguirre, Ana Milán, Juan y Medio y Ruth Lorenzo tiene la difícil misión de descubrir quién se esconde tras las máscaras.
¡La emoción está servida! Arranca la quinta edición de Mask Singer.
¡Llega el gran día! Hoy se estrena la quinta edición de Mask Singer
Tras el espectacular triunfo de Abraham Mateo como Mosca en la cuarta temporada, el secreto mejor guardado de la televisión regresa esta noche a Antena 3.
Arturo Valls vuelve a ponerse al frente del formato que ha desenmascarado a estrellas mundiales como David Hasselhoff o Carl Lewis. ¿Estáis preparados para que os volemos la cabeza? Mask Singer, el programa donde todo es posible.
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