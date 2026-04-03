Los cantantes profesionales que han brillado bajo las máscaras de Mask Singer

Desde su estreno en 2020, Mask Singer se ha convertido en uno de los formatos estrella de Antena 3. El misterio, el espectáculo y la emoción de descubrir a las celebridades ocultas tras las llamativas máscaras han mantenido a la audiencia en vilo durante cada programa.

A lo largo de sus cuatro primeras temporadas, el formato ha contado con una amplia variedad de concursantes: actores, deportistas, presentadores, políticos… y, cómo no, cantantes profesionales, quienes han aportado a la competición un plus vocal especialmente sorprendente para el jurado y los espectadores.

1ª Temporada: el comienzo del camino

La primera edición de Mask Singer hizo vibrar a una audiencia que se moría de ganas por descubrir quién se escondía detrás de las máscaras. Con libreta y bolígrafo, el público desde sus casas apuntaba las pistas que los famosos iban dejando cuando cantaban.

En esta primera temporada hubo dos voces irreconocibles en nuestro país y fuera de él. Pastora Soler se atrevió con el reto de ponerse la máscara del pavo real y no solo sorprendió con su timbre de voz, sino que la andaluza consiguió llegar hasta semifinales. Pero no fue la única que aceptó el reto, el cantante de pop italiano Albano, conocido por éxitos como Felicità o Libertà, se enfundó la mascara del girasol y se plantó en la final de la primera edición.

2ª temporada: la edición con más cantantes profesionales

Tras el éxito de la primera temporada, fueron varios los cantantes nacionales e internacionales que quisieron sumarse a la experiencia de Mask Singer, convirtiéndose así en la edición en la que más cantantes profesionales han participado.

España, Estados Unidos, Inglaterra…cantantes de todos lados del mundo se disfrazaron en 2021. La participación internacional de artistas como Mel B dejó boquiabiertos a los investigadores y a toda la audiencia. La ex cantante de las Spice Girls llegó a nuestro país para disfrazarse de medusa, llegando a ganar en la segunda gala. La británica no fue la única artista extranjera, La Toya Jackson también quiso experimentar cantar bajo el disfraz de la menina y, aunque la hermana de Michael Jackson fue la primera eliminada, confesó: “Este es uno de mis shows favoritos”

Dentro del panorama nacional, los artistas que se atrevieron a dar el paso fueron Paloma San Basilio, que se disfrazó de ángel atreviéndose a cantar en inglés; el presentador y cantante Bertín Osborne, que consiguió llegar a las semifinales ganando dos galas; y la mención especial a uno de los cantantes de Taburete, Willy Bárcenas, que consiguió quedar subcampeón por detrás de Joaquín Cortés.

3ª temporada: el premio compartido entre una cantante y un futbolista

En esta tercera edición, los artistas profesionales que participaron con su deslumbrante voz llegaron lo más lejos posible en el programa. Alaska fue la duodécima desenmascarada cuando se quitó el disfraz de hada, quedándose a las puertas de cantar en las finales.

Quien si logró clasificarse fue la cantante internacional italiana Sabrina Salerno, que dejó a un lado su popular canción Boys para interpretar Maniac, consiguiendo el tercer puesto en esta edición. Pero si algo puede pasar en este programa es que una artista tan reconocida en nuestro país como Ana Torroja consiga ganar en esta tercera edición junto al exfutbolista Fernando Morientes.

Fernando Morientes y Ana Torroja, Gorila y Ratita, ganadores de la tercera temporada de 'Mask Singer' | antena3.com

4ª edición: el único cantante en solitario en ganar la edición

La cuarta temporada ha sido la última desde 2024. Durante esta edición tuvimos el gran privilegio de presenciar a un gran artista latinoamericano como es José Luis Rodríguez, ‘El Puma’, que se disfrazó de aguacate. Pero todos los focos se los llevó el artista gaditano Abraham Mateo, siendo el único cantante profesional en ganar en solitario Mask Singer. El artista español se puso la máscara de mosca, levantando el trofeo gracias a su gran timbre de voz.