Una actriz, un bailaor, dos cantantes y un futbolista: estos han sido todos los ganadores de Mask Singer

Mask Singer calienta motores ante el estreno de su quinta temporada. El formato regresa a ver la luz en Antena 3 después de haber regalado revelaciones únicas y sorpresas inolvidables.

A lo largo de las cuatro ediciones pasadas, el programa capitaneado por Arturo Valls ha coronado a grandes nombres del panorama nacional e internacionales que han demostrado increíbles dotes para el espectáculo y el engaño.

Paz Vega se convierte en la primera ganadora

La primera edición marcó un antes y un después en la televisión. La gran vencedora fue Paz Vega, que se escondía bajo la máscara de Catrina.

Su desenmascaramiento fue uno de los más impactantes e incluso le valió un puesto como investigadora durante la segunda temporada.

Joaquín Cortés sorprende como Erizo

Joaquín Cortés conquistó la segunda edición. El bailaor y y coreógrafo consiguió llegar hasta lo más alto de Mask Singer escondido bajo el Erizo más fiestero que se recuerda.

El artista demostró su versatilidad sobre el escenario y se llevó la victoria en un Asalto Final muy disputado en el que Willy Bárcenas dio guerra hasta el último momento.

Doble victoria con Ana Torroja y Fernando Morientes

En la tercera temporada, el formato introdujo una gran novedad: la posibilidad de una doble victoria. Los ganadores fueron Ana Torroja, que se ocultaba bajo Ratita, y Fernando Morientes, que lo hacía bajo la máscara de Gorila.

Dos perfiles completamente diferentes que reflejan la esencia del programa: cualquier famoso puede aparecer en Mask Singer.

Abraham Mateo vuela alto como Mosca

En la última edición, el ganador fue Abraham Mateo, que se escondía tras la máscara de Mosca.

El artista logró imponerse gracias a su potencia vocal y su dominio del escenario, convirtiéndose en uno de los vencedores más aplaudidos.

Con estos increíbles nombres habiendo logrado la máscara dorada, Mask Singer encara una nueva temporada con el listón muy alto. ¿Quién será el siguiente ganador?