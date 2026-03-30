De los podios al micrófono: estos son todos los deportistas que han pasado por Mask Singer

Tras las máscaras, los participantes de Mask Singer son apenas irreconocibles, sobre todo aquellos que no te esperas. El mundo del deporte está rodeado de cámaras, pero, los profesionales, rara vez se dejan ver por un plató. Durante las primeras ediciones, hasta nueve deportistas afinaron sus gargantas para demostrar que son más que músculo y habilidad.

Mask Singer 2020: primera edición

El primero en dejarse ver por el programa pertenecía al mundo del motor. Tras consagrarse como uno de los mejores pilotos de la historia, Jorge Lorenzo con sus cinco títulos mundiales de motociclismo se plantó disfrazado de Cuervo e impresionó con su gran interpretación.

El motorista llegó hasta la final, en la que quedó en cuarta posición y tuvo que revelar su identidad. Jorge Lorenzo dejó a todos pasmados, ¡impresionante!

Mask Singer 2021: segunda edición

Durante la segunda temporada, el balón fue protagonista. José Calderón, tras la máscara de Perro, dio un increíble recital de canto con su interpretación de 'Bailando' de Enrique Iglesias. El baloncestista vistió un espectacular disfraz de perro rockero y dejó estupefactos a todos los presentes una vez se descubrió la cara. Durante la grabación de su canción las risas fueron protagonistas.

De un campeón del mundo de baloncesto a uno de fútbol. Pepe Reina fue uno de los invitados estrella de la temporada. El portero sorprendió con su disfraz de Pingüino.

Mask Singer 2023: tercera edición

En esta temporada, el número de participantes relacionados con el deporte se disparó, con distintas disciplinas. Arantxa Sánchez Vicario, Feliciano López y Miguel Torres dieron la sorpresa, los tenistas y el futbolista formaron parte de esta edición, pero no lograron llegar a la final y se quedaron por el camino.

Para sorpresa de todo el mundo, el primer deportistas en ganar una edición de Mask Singer España fue Fernando Morientes. El ex delantero del Real Madrid apareció disfrazado de Gorila y triunfó en todos los enfrentamientos que disputó. El campeón de la Champions sumó un título más a su palmarés.

Mask Singer 2024: cuarta edición

Carl Lewis ha sido el primer y único deportista extranjero que ha pisado el plató de Mask Singer. El atleta y campeón de varios oros olímpicos fue el primero de la edición en ser desenmascarado, esta vez la velocidad no fue buena compañera para el sprinter y no pudo disfrutar de más tiempo en el programa.

Una de las grandes sorpresas de la cuarta temporada fue la atleta olímpica Ana Peleteiro. La gallega se subió al escenario en forma de Helado y no dejó a nadie indiferente.

En esta última temporada también estuvo Fernando Verdasco. El tenista apareció junto a Ana Boyer, juntos formaban un Corazón y complicó mucho a los jueces a descifrar quienes se escondían tras los disfraces.

El matrimonio fueron los novenos en ser desenmascarados, pero dejaron una bonita actuación juntos.

¿Qué deportista te gustó más? No te pierdas la próxima temporada de Mask Singer en Antena 3.