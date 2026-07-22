Un guiño a Almudena Grandes abre esta noche el camino de los concursantes en ¡Salta!

El camino hacia los 50.000 euros comienza en ¡Salta! esta noche, tras El Hormiguero, con una primera pregunta que rinde homenaje a una de las escritoras más importantes de la literatura española reciente: Almudena Grandes. Este guiño será el punto de partida de un nuevo programa de desafíos, estrategia y emoción sobre el puente más exigente de la televisión.

Cinco participantes se subirán al emblemático puente con el objetivo de hacerse con el puesto de controller, una figura clave dentro de la mecánica del programa. Para lograrlo, deberán superar una cuestión relacionada con la autora madrileña. De las cinco afirmaciones, sólo una es verdad.

Deberán tener cuidado y hacer caso a la advertencia de Manel Fuentes: “En ¡Salta! las mentiras son mucho más profundas que las verdades, sólo falta saltar sobre una para comprobarlo”. ¡Dale al play y descubre cómo empieza el programa de esta noche!

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