Las estrellas internacionales que han sorprendido en Mask Singer: desde Los vigilantes de la playa, hasta las Spice Girls

A lo largo de las ediciones, MaskSinger ha demostrado que cualquier cosa puede pasar sobre el escenario. Y no solo por la identidad de los famosos nacionales, sino también por la presencia de rostros internacionales que han dejado desenmascaramientos completamente inesperados.

Por el programa han pasado nombres como Genoveva Casanova, Albano, Sabrina Salerno, Bo Derek o Valeria Mazza, además de perfiles como Tori Spelling, JoséLuis Rodríguez 'El Puma' o el atleta Carl Lewis.

Sin embargo, algunos desenmascaramientos marcaron especialmente al público. La aparición de Mel B fue uno de los grandes bombazos del formato, al igual que la de La Toya Jackson, miembro de una de las familias más icónicas de la música. A ellos se suma DavidHasselhoff, cuyo paso por el programa confirmó la capacidad del formato para atraer a auténticas leyendas internacionales.

Con estos precedentes, la nueva temporada promete volver a jugar con el factor sorpresa y dejar claro que, en Mask Singer, cualquiera puede esconderse bajo una máscara. Incluso una estrella mundial.