Las máscaras más virales de internet: desde Georgina Rodríguez hasta El Rubius

El intríngulis de Mask Singer es la diversidad de voces que pasan por el programa. La emoción reside en la amplitud de personajes que pueden aparecer bajo las máscaras. Un gremio que ha sido popular durante las últimas cuatro temporadas han sido los influencers. Varias de las crasa más cotizadas de las redes sociales se han dejado escuchar en el programa.

María Pombo se corona con el bronce

Una de las grandes sorpresas que hubo en la segunda temporada de Mask Singer España fue la aparición de María Pombo. La influencer que acumula casi cuatro millones de seguidores en Instagram, logró ir avanzando en los duelos hasta llegar a la final en la que quedó en tercera posición. Su disfraz de Huevo dio mucho de que hablar y provocó muchas risas.

En esa misma temporada, Tamara Gorro acudió como invitada a la final disfrazada de Dama de Centella. una gran sorpresa para todo el jurado de la segunda edición.

Georgina Rodríguez en Mask Singer

La influencer más internacional de España tuvo su aparición por el programa, una pena que fuese de las primeras en ser desenmascarada. Con su lujoso disfraz de León dejó un momento inaudito durante la primera temporada de Mask Singer. La mujer de Cristiano Ronaldo fue una aparición muy poco esperada, pero muy celebrada.

En la tercera temporada, hubo dos apariciones de personajes con gran seguimiento en redes sociales. Dulceida, caracterizada de Bebé salió al escenario dispuesta a darlo todo, pero no consiguió pasar de la segunda ronda.

En esta edición, también dio la sorpresa El Rubius. El youtuber se calzó las garras de Tigre para dar la sorpresa cuando fue desenmascarado.

Todos estos reyes de las redes sociales fueron una gran sorpresa en el programa y dejaron a los espectadores atónitos.

¿Quién crees que aparecerá en la próxima temporada? No te pierdas la quinta edición de Mask Singer en Antena 3.