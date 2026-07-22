Begoña Caparrós es Dorotea, la madre de Valentina en Sueños de libertad

Dorotea, la madre de Valentina llega a Sueños de libertad para abrir las heridas del pasado de su hija.

La joven se fue de su casa tras vivir una agresión por parte de su exnovio, Rodrigo, un hombre posesivo y maltratador. La joven buscó consuelo en su madre, con la que tenía una estrecha relación, pero encontró una respuesta muy diferente.

Dorotea trató de justificar el comportamiento de Rodrigo e intentó convencerla de que lo que había pasado era algo ‘normal’. Valentina no pudo soportar la situación y huyó de su pueblo con la intención de empezar de cero en otro lugar.

Más tarde, Rodrigo encontró el nuevo paradero de Valentina con la ayuda de Dorotea y, al descubrir que la joven había comenzado una nueva relación con Andrés, intentó acabar con él.

Finalmente, Rodrigo terminó muriendo por un disparo de la Guardia Civil, pero… ¡la madre de Valentina la culpó por ello!

Ahora, Dorotea ha llegado a Toledo para remover los recuerdos dolorosos más dolorosos y hacer que la joven se enfrente a su pasado.

Interpretada por Begoña Caparrós

Begoña Caparrós es la actriz que da vida a Dorotea. Cuenta con una larga trayectoria en el teatro, en el cine, ¡y en la pequeña pantalla!

La intérprete madrileña ha formado partes de producciones como `Serrines´, `La víctima número 8´, o la serie mítica serie de Antena 3, Amar es para siempre.

La actriz también ha dado el salto a la gran pantalla en largometrajes como `La sospecha de Sofie´ o `Cien Años de perdón´.

Además, forma parte de obras de teatro como `Archipiélago´, creada e interpretada por ella, llegando a realizar una gira internacional.

La incorporación de Begoña Caparrós a la serie más vista de la televisión nos dejará conocer más sobre la historia de Valentina. ¿Podrá reconciliarse con su madre?

Descubre a este nuevo personaje, cada tarde, en Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3, o adelántate a su emisión con atresplayer.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas