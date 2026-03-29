Todas las pistas sobre las nuevas máscaras de la quinta edición de Mask Singer

Poco a poco vamos conociendo a las nuevas máscaras que protagonizarán la quinta edición de Mask Singer.

En este artículo recopilaremos todas las pistas que iremos descubriendo sobre ellas. Desde luego, los investigadores de Mask Singer tendrán mucho trabajo por delante para adivinar quién se esconde bajo ellas.

¿Podrás adivinarlo tú? ¡Aquí están todas las pistas de las nuevas máscaras!

Pizza

“El amor no se mide en palabras, sino en temperatura. Y de eso sabemos mucho las pizzas, porque somos muy pasionales”.

Pizza, nueva máscara de Mask Singer | antena3.com

Chihuahua

“Podría haber sido un chihuahua más, pero el cine se cruzó en mi vida y sentí que mi destino ya estaba escrito”