¡No te las pierdas!
Todas las pistas sobre las nuevas máscaras de la quinta edición de Mask Singer
Ruth Lorenzo, Ana Milán, Boris Izaguirre y Juan y Medio tienen mucho trabajo por delante para descubrir sus identidades. ¿Podrás adivinarlas antes que los investigadores?
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Poco a poco vamos conociendo a las nuevas máscaras que protagonizarán la quinta edición de Mask Singer.
En este artículo recopilaremos todas las pistas que iremos descubriendo sobre ellas. Desde luego, los investigadores de Mask Singer tendrán mucho trabajo por delante para adivinar quién se esconde bajo ellas.
¿Podrás adivinarlo tú? ¡Aquí están todas las pistas de las nuevas máscaras!
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