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Un toro de 900 kilos se cuela en un bar: se perdió y se puso nervioso

Un toro se cuela de imprevisto en un bar mientras había tres clientes dentro. La situación se ha viralizado en las redes sociales y Samuel, el camarero, supo actuar adecuadamente.

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Samuel Dávila trabaja en un bar de Ribes de Freser, en Girona. Mientras atendía la terraza del establecimiento, se encontró con una escena completamente inesperada: un toro acababa de entrar en el local . Su primera preocupación fueron los tres clientes que se encontraban dentro, ya que desconocía cómo podría reaccionar el animal.

Samuel es amigo de toda la vida de los dueños del animal, quienes poseen una explotación agraria. Explica que el toro se había escapado y que no era la primera vez que ocurría algo parecido, aunque en esta ocasión la escena se había viralizado.

Acostumbrado a tratar con ganado desde pequeño debido a que su familia ha tenido siempre animales, supo mantener la calma "Viene de mi experiencia de vivir y trabajar en el campo", asegura el trabajador. Con una actitud tranquila fue guiando poco a poco al toro para que saliera del bar. Afortunadamente no hubo daños ni incidentes.

Joan Carbonell es el propietario del toro que pesa 900 kilos. Con un toque de humor afirma que "es menor de edad" y "tiene tres años" para justificar que el animal se puso nervioso tras perderse y alejarse del resto del rebaño.

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