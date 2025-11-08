Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Resumen de la gala

Emoción, talento y robos inesperados: así ha sido la primera noche de Asaltos de La Voz

Los equipos de Malú y Sebastián Yatra inauguraron esta nueva fase en la que eligieron al taalent que pasa directamente a los Directos de La Voz.

Yatra y Becerra

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

La primera noche de Asaltos de La Voz no ha dejado indiferente a nadie. Los equipos de Malú y Sebastián Yatra inauguraron esta fase del concurso con actuaciones llenas de emoción, riesgo y talento. Los coaches, acompañados de sus asesoras Joaquina y María Becerra, tuvieron que tomar decisiones difíciles y vivir momentos cargados de tensión y sorpresas… incluida la llegada de los primeros robos.

Malú y Sebastián Yatra, acompañados por Joaquina y María Becerra, eligieron al artista que llegará a los Directos de La Voz en su equipo. Una decisión muy complicada, que han tomado con la ayuda de su asesor.

Malú y Joaquina, emoción y mucho arte en su equipo

La primera en inaugurar los Asaltos fue Malú, acompañada de su asesora Joaquina, y su equipo dejó el listón muy alto. La gala arrancó con un momento mágico: ambas subieron al escenario para interpretar ‘Diles’, un dueto que emocionó a todo el público y dio inicio a una noche inolvidable.

A partir de ahí, el talento no dejó de brillar. Audrey, su botón de arrepentimiento, fue la primera en cantar con una impresionante versión de ‘Hero’ de Mariah Carey. Le siguieron actuaciones llenas de fuerza y sentimiento como las de Luis El Granaíno, Diva, Nayo, Moisés, Dani y Victoria, quien se convirtió en la gran elegida de la coach madrileña para el pase directo a los Directos.

La emoción se multiplicó con el robo de Diva por parte de Mika, que no dudó en pulsar el botón tras quedar cautivado por su voz en ‘Meu fado meu’. Un momento inesperado que desató la ovación del público y obligó a Malú a reajustar su zona de peligro, tras elegir a Audrey, Nayo y Luis, fue Moisés el último elegido para el Asalto Final.

Victoria cierra los Asaltos del equipo de Malú con una emocionante interpretación

El equipo de Yatra y María Becerra conquista con emoción y grandes voces

El equipo de Sebastián Yatra, con la complicidad y el carisma de María Becerra, trajo al escenario una combinación perfecta de energía, dulzura y sentimiento. Oihan fue el encargado de abrir los Asaltos con una versión íntima de ‘Ordinary’, marcando un inicio lleno de sensibilidad.

También brillaron actuaciones como la de Kimy Touw, que emocionó al cantar ‘Million reasons’ de Lady Gaga; El Gato CHP, que sorprendió con su valentía al interpretar ‘Amigos’ de Pablo Alborán; Antía, que llenó de magia el plató con ‘En otra vida’; y Jonny, que conmovió con ‘Those eyes’. Finalmente, Oihan fue el elegido para el pase directo a los Directos, en una decisión muy meditada por Yatra y Becerra.

Antía, talent de La Voz 2025

El momento más sorprendente de la noche llegó con el robo de Antía por parte de Pablo López, que no pudo resistirse a su talento y pulsó el botón para llevársela a su equipo. Finalmente, Kimy, Borja (El Gato CHP), Jonny y Andrés se quedaron en la zona de peligro.

¡Robo sorpresa! Mika se lleva a Diva del equipo de Malú

¡Robo sorpresa! Mika se lleva a Diva del equipo de Malú

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Carla Morrison y Mika en La Voz 2025

El próximo viernes, Pablo López y Mika se enfrentan a sus Asaltos de La Voz

Yatra y Becerra

Emoción, talento y robos inesperados: así ha sido la primera noche de Asaltos de La Voz

Chiara Oliver y Pablo López

Pablo López no puede resistirse a la voz de Antía y la roba del equipo de Yatra

Sebastián Yatra y María Becerra
Equipo Yatra

Oihan consigue el pase directo en el equipo de Yatra: ¡así queda su equipo!

Andrés James, talent de La Voz 2025
Actuación | Asaltos

Andrés James pone el ritmo y la energía con este tema de C. Tangana en La Voz

Noa, talent de La Voz 2025
Actuación | Asaltos

Noa acaricia el alma con esta delicada versión de ‘Almost lover’ en La Voz

La talent se ha ganado el aplauso de todos con una actuación llena de alma y sensibilidad.

Jonny, talent de La Voz 2025
Actuación | Asaltos

Jonny emociona al público y conquista a Yatra con su actuación más íntima

El talent Jonny brilló en los Asaltos de La Voz con una interpretación llena de sensibilidad y verdad de ‘Those eyes’, de New west.

Antía, talent de La Voz 2025

“Todo el mundo sintió tu magia”: Yatra se rinde ante esta talent en los Asaltos de La Voz

El Gato CHP demuestra su enorme valentía con esta actuación en los Asaltos

El Gato CHP demuestra su enorme valentía con esta actuación en los Asaltos

Kimy Touw abre su alma y logra una de las actuaciones más sentidas de la noche

Kimy Touw abre su alma y logra una de las actuaciones más sentidas de la noche

Publicidad