Emoción, talento y robos inesperados: así ha sido la primera noche de Asaltos de La Voz

La primera noche de Asaltos de La Voz no ha dejado indiferente a nadie. Los equipos de Malú y Sebastián Yatra inauguraron esta fase del concurso con actuaciones llenas de emoción, riesgo y talento. Los coaches, acompañados de sus asesoras Joaquina y María Becerra, tuvieron que tomar decisiones difíciles y vivir momentos cargados de tensión y sorpresas… incluida la llegada de los primeros robos.

Malú y Sebastián Yatra, acompañados por Joaquina y María Becerra, eligieron al artista que llegará a los Directos de La Voz en su equipo. Una decisión muy complicada, que han tomado con la ayuda de su asesor.

Malú y Joaquina, emoción y mucho arte en su equipo

La primera en inaugurar los Asaltos fue Malú, acompañada de su asesora Joaquina, y su equipo dejó el listón muy alto. La gala arrancó con un momento mágico: ambas subieron al escenario para interpretar ‘Diles’, un dueto que emocionó a todo el público y dio inicio a una noche inolvidable.

A partir de ahí, el talento no dejó de brillar. Audrey, su botón de arrepentimiento, fue la primera en cantar con una impresionante versión de ‘Hero’ de Mariah Carey. Le siguieron actuaciones llenas de fuerza y sentimiento como las de Luis El Granaíno, Diva, Nayo, Moisés, Dani y Victoria, quien se convirtió en la gran elegida de la coach madrileña para el pase directo a los Directos.

La emoción se multiplicó con el robo de Diva por parte de Mika, que no dudó en pulsar el botón tras quedar cautivado por su voz en ‘Meu fado meu’. Un momento inesperado que desató la ovación del público y obligó a Malú a reajustar su zona de peligro, tras elegir a Audrey, Nayo y Luis, fue Moisés el último elegido para el Asalto Final.

El equipo de Yatra y María Becerra conquista con emoción y grandes voces

El equipo de Sebastián Yatra, con la complicidad y el carisma de María Becerra, trajo al escenario una combinación perfecta de energía, dulzura y sentimiento. Oihan fue el encargado de abrir los Asaltos con una versión íntima de ‘Ordinary’, marcando un inicio lleno de sensibilidad.

También brillaron actuaciones como la de Kimy Touw, que emocionó al cantar ‘Million reasons’ de Lady Gaga; El Gato CHP, que sorprendió con su valentía al interpretar ‘Amigos’ de Pablo Alborán; Antía, que llenó de magia el plató con ‘En otra vida’; y Jonny, que conmovió con ‘Those eyes’. Finalmente, Oihan fue el elegido para el pase directo a los Directos, en una decisión muy meditada por Yatra y Becerra.

El momento más sorprendente de la noche llegó con el robo de Antía por parte de Pablo López, que no pudo resistirse a su talento y pulsó el botón para llevársela a su equipo. Finalmente, Kimy, Borja (El Gato CHP), Jonny y Andrés se quedaron en la zona de peligro.