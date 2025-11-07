Antena 3 LogoAntena3
¡Robo sorpresa! Mika se lleva a Diva del equipo de Malú

El coach no ha dudado en pulsar el botón para robar a la talent portuguesa en uno de los momentos más emocionantes de la noche.

La tensión y la emoción estuvieron al máximo durante los Asaltos del equipo de Malú. Llegaba el momento de la decisión y Malú apostaba por Victoria para los Directos de La Voz.

Una decisión que provocó la enorme alegría de la talent, que no esperaba para nada ser la elegida de su coach.

Tras este momento, tenía que dar cuatro nombres para la zona de peligro y una de ellas fue Diva. Su actuación conmovió a todos, tal es así que Mika pulsó el botón para quedarse con la voz de la talent portuguesa.

El plató estalló en aplausos y la emoción se apoderó del momento. Diva llega a los Directos en el equipo de Mika que no dudó en destacar su enorme potencial. ¡Así ha sido este momento!

