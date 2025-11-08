Antena 3 LogoAntena3
Equipo Yatra

Oihan consigue el pase directo en el equipo de Yatra: ¡así queda su equipo!

Además, el coach y su asesora han apostado por estos cuatro artistas para la zona de peligro.

Sebastián Yatra y María Becerra

Celia Gil
Tras las potentes actuaciones de su equipo, Sebastián Yatra y María tenían que tomar la decisión más importante de la noche.

La tensión era máxima en el plató cuando María Becerra anunció que Oihan sería el artista al que quería proteger y, por tanto, pasa automáticamente a los Directos de La Voz.

Tras esta decisión, era el momento de elegir a sus artistas para la zona de peligro: Yatra tenía claro que Antía era la primera. Pero la sorpresa llegó al instante, ya que la talent fue robada por Pablo López, algo que muchos ya intuían tras su brillante paso por los Asaltos.

El Gato CHP, Jonny, Andrés James y Kimy Touw eran los otros elegidos para la zona de peligro, donde aún tendrán que luchar por su continuidad en el programa y un hueco en el Asalto Final.

Andrés James, talent de La Voz 2025
Actuación | Asaltos

Andrés James pone el ritmo y la energía con este tema de C. Tangana en La Voz

Noa, talent de La Voz 2025
Actuación | Asaltos

Noa acaricia el alma con esta delicada versión de ‘Almost lover’ en La Voz

La talent se ha ganado el aplauso de todos con una actuación llena de alma y sensibilidad.

Jonny, talent de La Voz 2025
Actuación | Asaltos

Jonny emociona al público y conquista a Yatra con su actuación más íntima

El talent Jonny brilló en los Asaltos de La Voz con una interpretación llena de sensibilidad y verdad de ‘Those eyes’, de New west.

Antía, talent de La Voz 2025

“Todo el mundo sintió tu magia”: Yatra se rinde ante esta talent en los Asaltos de La Voz

