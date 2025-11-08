Oihan consigue el pase directo en el equipo de Yatra: ¡así queda su equipo!

Tras las potentes actuaciones de su equipo, Sebastián Yatra y María tenían que tomar la decisión más importante de la noche.

La tensión era máxima en el plató cuando María Becerra anunció que Oihan sería el artista al que quería proteger y, por tanto, pasa automáticamente a los Directos de La Voz.

Tras esta decisión, era el momento de elegir a sus artistas para la zona de peligro: Yatra tenía claro que Antía era la primera. Pero la sorpresa llegó al instante, ya que la talent fue robada por Pablo López, algo que muchos ya intuían tras su brillante paso por los Asaltos.

El Gato CHP, Jonny, Andrés James y Kimy Touw eran los otros elegidos para la zona de peligro, donde aún tendrán que luchar por su continuidad en el programa y un hueco en el Asalto Final.