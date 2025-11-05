¿Se conocieron en Tinder? Los coaches y asesoras solo pueden dar respuestas incorrectas en el reto más divertido de La Voz

Entre grabaciones, luces y mucha música, los coaches de La Voz protagonizaron una de las dinámicas más divertidas del backstage... ¡responder a respuestas incorrectas! Un reto en el que solo hay una regla… ¡no decir la verdad!

Las preguntas eran sencillas, pero responder de manera rápida y equivocarse era lo complicado: ¿Cuál es el apellido de Mika? los coaches y asesores respondieron López o García entre risas.

¿Cuál es el continente más grande? Muchos respondieron Europa y Malú se atrevió a decir "mi corazón". Pero lo mejor llegó cuando les preguntamos cómo se conocieron y tenían que mentir, Mika no dudó en decir que Carla Morrison y él se conocieron en el Tinder lo que desató las risas de todos los presentes.

Pablo y Chiara confesaron que se conocieron en el Museo del Prado... ¡Y también nos hicieron reír! Esta divertida dinámica volvió a demostrar que los coaches de La Voz no solo brillan sobre el escenario, sino que también comparten una complicidad única fuera de él. ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!