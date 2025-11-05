Antena 3 LogoAntena3
¿Se conocieron en Tinder? Los coaches y asesoras solo pueden dar respuestas incorrectas en el reto más divertido de La Voz

Tras las cámaras del programa, Malú, Pablo López, Mika y Yatra han jugado junto a Carla, Chiara, Joaquina y María Becerra a uno de los juegos más virales en redes sociales... ¡no responder con la verdad!

Entre grabaciones, luces y mucha música, los coaches de La Voz protagonizaron una de las dinámicas más divertidas del backstage... ¡responder a respuestas incorrectas! Un reto en el que solo hay una regla… ¡no decir la verdad!

Las preguntas eran sencillas, pero responder de manera rápida y equivocarse era lo complicado: ¿Cuál es el apellido de Mika? los coaches y asesores respondieron López o García entre risas.

¿Cuál es el continente más grande? Muchos respondieron Europa y Malú se atrevió a decir "mi corazón". Pero lo mejor llegó cuando les preguntamos cómo se conocieron y tenían que mentir, Mika no dudó en decir que Carla Morrison y él se conocieron en el Tinder lo que desató las risas de todos los presentes.

Pablo y Chiara confesaron que se conocieron en el Museo del Prado... ¡Y también nos hicieron reír! Esta divertida dinámica volvió a demostrar que los coaches de La Voz no solo brillan sobre el escenario, sino que también comparten una complicidad única fuera de él. ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!

Vanesa Martín hace historia en La Voz: inaugura La Gran Batalla cantando con todos los talents

