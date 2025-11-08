“No te has soltado de todo”: así ha vivido Yatra la actuación de Oihan en La Voz

Con su estilo delicado y su voz llena de matices, Oihan abrió los Asaltos del equipo de Yatra con una actuación llena de sentimiento. Interpretando ‘Ordinary’, el talent logró transmitir emoción y autenticidad, conquistando al público desde los primeros compases.

Sebastián Yatra no dudó en destacar el crecimiento artístico de su talent y el vínculo que comparten dentro del equipo: “Es bonito el camino que estamos recorriendo juntos”, aseguró el coach, orgulloso de su evolución.

El colombiano también le animó a soltarse aún más en el escenario para alcanzar su máximo potencial: “Hoy te acercaste, pero no te has soltado del todo”, reflexionó.

Una actuación llena de emoción con la que Oihan dio el pistoletazo de salida al equipo de Yatra en los Asaltos, dejando claro que esta fase viene cargada de talento y sentimiento.