Actuación | Asaltos

“No te has soltado de todo”: así ha vivido Yatra la actuación de Oihan en La Voz

Con su voz delicada, el talent sorprendió con ‘Ordinary’ en el escenario de La Voz.

"No te has soltado de todo": así ha vivido Yatra la actuación de Oihan en La Voz

Celia Gil
Publicado:

Con su estilo delicado y su voz llena de matices, Oihan abrió los Asaltos del equipo de Yatra con una actuación llena de sentimiento. Interpretando ‘Ordinary’, el talent logró transmitir emoción y autenticidad, conquistando al público desde los primeros compases.

Sebastián Yatra no dudó en destacar el crecimiento artístico de su talent y el vínculo que comparten dentro del equipo: “Es bonito el camino que estamos recorriendo juntos”, aseguró el coach, orgulloso de su evolución.

El colombiano también le animó a soltarse aún más en el escenario para alcanzar su máximo potencial: “Hoy te acercaste, pero no te has soltado del todo”, reflexionó.

Una actuación llena de emoción con la que Oihan dio el pistoletazo de salida al equipo de Yatra en los Asaltos, dejando claro que esta fase viene cargada de talento y sentimiento.

Kirsti, Ferrán, Aroa y Cristina

Pablo López se rinde ante esta batalla y toma una decisión poco habitual en La Voz





La talent ha deslumbrado con ‘Así era ella’ de Cristian Castro en el escenario de La Voz.

