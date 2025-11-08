Antena 3 LogoAntena3
El Gato CHP demuestra su enorme valentía con esta actuación en los Asaltos

El talent sorprendió en La Voz al arriesgarse con esta canción de Pablo Alborán y salirse de su zona de confort.

Celia Gil
El Gato CHP demostró que en La Voz también se trata de atreverse y salir de la zona de confort.

Con su interpretación de ‘Amigos’, de Pablo Alborán, el talent asumió un reto complicado al enfrentarse a un tema completamente diferente a su estilo habitual, mostrando una faceta más sensible y emocional.

Durante su actuación, Borja tuvo algún pequeño olvido en la letra, pero eso no impidió que los coaches reconocieran su esfuerzo y energía. María Becerra fue una de las primeras en felicitarle: “Lo diste todo”, le dijo valorando su actitud y entrega.

Sebastián Yatra también quiso animarle, destacando el potencial de su voz y su capacidad para conectar con el público: “Tu voz es innegable”, afirmó el coach colombiano, que reconoció que no fue su mejor actuación, pero sí una de las más valientes.

Un paso lleno de aprendizaje y emoción para El Gato CHP, que dejó claro que el riesgo también forma parte del camino en La Voz.

