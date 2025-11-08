Antena 3 LogoAntena3
“Todo el mundo sintió tu magia”: Yatra se rinde ante esta talent en los Asaltos de La Voz

Antía brilló en el escenario con un tema muy especial, ‘En otra vida’ con la que llegó al corazón de los coaches.

Antía, talent de La Voz 2025

Celia Gil
Con una voz angelical y una interpretación cargada de emoción, Antía se subió al escenario para interpretar ‘En otra vida’, el tema de Yami Safdie que llenó de calma y sentimiento el plató de La Voz.

Desde el primer verso, la talent transmitió dulzura y autenticidad, convirtiendo su actuación en una de las más especiales de la noche.

Sebastián Yatra, no dudó en elogiar a su artista tras su actuación: “Espectacular”, exclamó, antes de añadir con una sonrisa: “Todo el mundo aquí sintió tu magia”.

Una interpretación pura y luminosa con la que Antía demostró que su talento no solo se escucha, sino que se siente. Sin duda, un auténtico ángel que llenó de luz el escenario de La Voz.

