Pura complicidad: Yatra y María Becerra conquistan con su actuación más especial en La Voz

El escenario de La Voz vivió uno de los momentos más esperados de la noche cuando Sebastián Yatra y María Becerra se unieron para interpretar ‘Si tú no estás’, de Rosana. Una actuación cargada de emoción, complicidad y energía que dejó al público completamente entregado.

Ambos artistas demostraron sobre el escenario la gran conexión y química que existe entre ellos, tanto personal como musicalmente. Con sus voces perfectamente entrelazadas, Yatra y Becerra consiguieron transmitir una intensidad que traspasó la pantalla, convirtiendo el plató en un auténtico espectáculo de sensibilidad y talento.

La actuación fue una muestra más del vínculo que comparten los dos coaches, que conquistaron a todos con una interpretación sincera y llena de sentimiento. Sin duda, un momento mágico que se consolida como uno de los más memorables de esta edición de La Voz.