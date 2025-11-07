Actuación | Asaltos
Pura complicidad: Yatra y María Becerra conquistan con su actuación más especial en La Voz
El escenario de La Voz se llenó de magia y emoción con la actuación de Sebastián Yatra y María Becerra, que unieron sus voces para interpretar ‘Si tú no estás’, de Rosana.
El escenario de La Voz vivió uno de los momentos más esperados de la noche cuando Sebastián Yatra y María Becerra se unieron para interpretar ‘Si tú no estás’, de Rosana. Una actuación cargada de emoción, complicidad y energía que dejó al público completamente entregado.
Ambos artistas demostraron sobre el escenario la gran conexión y química que existe entre ellos, tanto personal como musicalmente. Con sus voces perfectamente entrelazadas, Yatra y Becerra consiguieron transmitir una intensidad que traspasó la pantalla, convirtiendo el plató en un auténtico espectáculo de sensibilidad y talento.
La actuación fue una muestra más del vínculo que comparten los dos coaches, que conquistaron a todos con una interpretación sincera y llena de sentimiento. Sin duda, un momento mágico que se consolida como uno de los más memorables de esta edición de La Voz.
