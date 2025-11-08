Antena 3 LogoAntena3
El próximo viernes, Pablo López y Mika se enfrentan a sus Asaltos de La Voz

La noche estará marcada por las grandes emociones que vivirán nuestros coaches y los robos de Malú y Sebastián Yatra.

Carla Morrison y Mika en La Voz 2025

Celia Gil
Publicado:

Los equipos de Pablo López y Mika están listos para subir el nivel en la segunda noche de Asaltos. Cada uno de ellos tendrá que elegir al artista que pasará a los Directos de La Voz en una noche que estará cargada de emociones.

Ambos equipos prometen actuaciones espectaculares, duelos de alto nivel y momentos que harán vibrar el plató.

Mientras tanto, los otros dos coaches, Malú y Sebastián Yatra, siguen con un objetivo claro: utilizar sus robos estratégicos. Con un solo botón disponible cada uno, los dos artistas esperan el momento perfecto para pulsarlo y rescatar a una de las grandes voces que queden fuera de los equipos de sus compañeros.

El próximo programa promete emociones fuertes, decisiones difíciles y actuaciones que podrían cambiar el rumbo de la competición. ¡No te lo puedes perder!

Chiara Oliver y Pablo López

Pablo López no puede resistirse a la voz de Antía y la roba del equipo de Yatra

