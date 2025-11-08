Andrés James pone el ritmo y la energía con este tema de C. Tangana en La Voz

Andrés James puso el broche final a los Asaltos del equipo de Yatra con una actuación llena de energía y personalidad. Con su versión de ‘Comerte entera’, el talent se ganó al público y a los coaches con una interpretación divertida, auténtica y muy segura sobre el escenario.

Al terminar, Andrés quiso agradecer a su coach por el apoyo y los consejos recibidos durante su paso por La Voz, demostrando su enorme gratitud hacia Sebastián Yatra por acompañarlo en su crecimiento artístico.

María Becerra, impresionada por su actitud y soltura sobre el escenario, no dudó en halagarlo con una sonrisa: “Naciste para esto”, le dijo, destacando su talento natural.

Además, la coach argentina bromeó asegurando que se nota que es profesor de zumba por su ritmo y desparpajo. Una actuación llena de vida con la que Andrés James cerró los primeros Asaltos. ¡Momentazo!