Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Actuación | Asaltos

Andrés James pone el ritmo y la energía con este tema de C. Tangana en La Voz

El talent ha cerrado el Asalto del equipo de Sebastián Yatra con ‘Comerte entera’.

Andrés James, talent de La Voz 2025

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

Andrés James puso el broche final a los Asaltos del equipo de Yatra con una actuación llena de energía y personalidad. Con su versión de ‘Comerte entera’, el talent se ganó al público y a los coaches con una interpretación divertida, auténtica y muy segura sobre el escenario.

Al terminar, Andrés quiso agradecer a su coach por el apoyo y los consejos recibidos durante su paso por La Voz, demostrando su enorme gratitud hacia Sebastián Yatra por acompañarlo en su crecimiento artístico.

María Becerra, impresionada por su actitud y soltura sobre el escenario, no dudó en halagarlo con una sonrisa: “Naciste para esto”, le dijo, destacando su talento natural.

Además, la coach argentina bromeó asegurando que se nota que es profesor de zumba por su ritmo y desparpajo. Una actuación llena de vida con la que Andrés James cerró los primeros Asaltos. ¡Momentazo!

¡Robo sorpresa! Mika se lleva a Diva del equipo de Malú

¡Robo sorpresa! Mika se lleva a Diva del equipo de Malú

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Carla Morrison y Mika en La Voz 2025

El próximo viernes, Pablo López y Mika se enfrentan a sus Asaltos de La Voz

Yatra y Becerra

Emoción, talento y robos inesperados: así ha sido la primera noche de Asaltos de La Voz

Chiara Oliver y Pablo López

Pablo López no puede resistirse a la voz de Antía y la roba del equipo de Yatra

Sebastián Yatra y María Becerra
Equipo Yatra

Oihan consigue el pase directo en el equipo de Yatra: ¡así queda su equipo!

Andrés James, talent de La Voz 2025
Actuación | Asaltos

Andrés James pone el ritmo y la energía con este tema de C. Tangana en La Voz

Noa, talent de La Voz 2025
Actuación | Asaltos

Noa acaricia el alma con esta delicada versión de ‘Almost lover’ en La Voz

La talent se ha ganado el aplauso de todos con una actuación llena de alma y sensibilidad.

Jonny, talent de La Voz 2025
Actuación | Asaltos

Jonny emociona al público y conquista a Yatra con su actuación más íntima

El talent Jonny brilló en los Asaltos de La Voz con una interpretación llena de sensibilidad y verdad de ‘Those eyes’, de New west.

Antía, talent de La Voz 2025

“Todo el mundo sintió tu magia”: Yatra se rinde ante esta talent en los Asaltos de La Voz

El Gato CHP demuestra su enorme valentía con esta actuación en los Asaltos

El Gato CHP demuestra su enorme valentía con esta actuación en los Asaltos

Kimy Touw abre su alma y logra una de las actuaciones más sentidas de la noche

Kimy Touw abre su alma y logra una de las actuaciones más sentidas de la noche

Publicidad