Actuación | Asaltos
Andrés James pone el ritmo y la energía con este tema de C. Tangana en La Voz
El talent ha cerrado el Asalto del equipo de Sebastián Yatra con ‘Comerte entera’.
Publicidad
Andrés James puso el broche final a los Asaltos del equipo de Yatra con una actuación llena de energía y personalidad. Con su versión de ‘Comerte entera’, el talent se ganó al público y a los coaches con una interpretación divertida, auténtica y muy segura sobre el escenario.
Al terminar, Andrés quiso agradecer a su coach por el apoyo y los consejos recibidos durante su paso por La Voz, demostrando su enorme gratitud hacia Sebastián Yatra por acompañarlo en su crecimiento artístico.
María Becerra, impresionada por su actitud y soltura sobre el escenario, no dudó en halagarlo con una sonrisa: “Naciste para esto”, le dijo, destacando su talento natural.
Además, la coach argentina bromeó asegurando que se nota que es profesor de zumba por su ritmo y desparpajo. Una actuación llena de vida con la que Andrés James cerró los primeros Asaltos. ¡Momentazo!
Publicidad