Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Actuación | Asaltos

Jonny emociona al público y conquista a Yatra con su actuación más íntima

El talent Jonny brilló en los Asaltos de La Voz con una interpretación llena de sensibilidad y verdad de ‘Those eyes’, de New west.

Jonny, talent de La Voz 2025

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

Con una voz suave y un estilo muy personal, Jonny conquistó el escenario de La Voz durante su paso por los Asaltos. Su versión de ‘Those eyes’, de New West, logró emocionar a todos por la naturalidad y la autenticidad con la que interpretó cada nota.

El talent transmitió una serenidad y una madurez artística que impresionaron a su coach, quien le dedicó unas palabras que resumen su crecimiento en el programa: “Ya estás listo para comerte el mundo”, le dijo con orgullo.

Jonny demostró que su talento va mucho más allá de la técnica: su capacidad para transmitir emociones y su carisma en el escenario lo consolidan como una de las voces más prometedoras de esta edición de La Voz.

Talents de Malú en La Voz 2025

El flamenco más puro cierra la Gran Batalla de La Voz con una actuación inolvidable

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Jonny, talent de La Voz 2025

Jonny emociona al público y conquista a Yatra con su actuación más íntima

Antía, talent de La Voz 2025

“Todo el mundo sintió tu magia”: Yatra se rinde ante esta talent en los Asaltos de La Voz

El Gato CHP demuestra su enorme valentía con esta actuación en los Asaltos

El Gato CHP demuestra su enorme valentía con esta actuación en los Asaltos

Kimy Touw abre su alma y logra una de las actuaciones más sentidas de la noche
Actuación | Asaltos

Kimy Touw abre su alma y logra una de las actuaciones más sentidas de la noche

“No te has soltado de todo”: así ha vivido Yatra la actuación de Oihan en La Voz
Actuación | Asaltos

“No te has soltado de todo”: así ha vivido Yatra la actuación de Oihan en La Voz

Pura complicidad: Yatra y María Becerra conquistan con su actuación más especial en La Voz
Actuación | Asaltos

Pura complicidad: Yatra y María Becerra conquistan con su actuación más especial en La Voz

El escenario de La Voz se llenó de magia y emoción con la actuación de Sebastián Yatra y María Becerra, que unieron sus voces para interpretar ‘Si tú no estás’, de Rosana.

Malú apuesta por Victoria para los Directos de La Voz: ¡estos son sus talents para el Asalto Final!
Equipo Malú

Malú apuesta por Victoria para los Directos de La Voz: ¡estos son sus talents para el Asalto Final!

La coach ha sufrido un robo por parte de Mika mientras que Nayo, Luis, Moisés y Luis se quedan en la zona de peligro.

¡Robo sorpresa! Mika se lleva a Diva del equipo de Malú

¡Robo sorpresa! Mika se lleva a Diva del equipo de Malú

Victoria cierra los Asaltos del equipo de Malú con una emocionante interpretación

Victoria cierra los Asaltos del equipo de Malú con una emocionante interpretación

Moisés

Moisés enamora al público con su interpretación más sincera de Pablo Alborán

Publicidad