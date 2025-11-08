Jonny emociona al público y conquista a Yatra con su actuación más íntima

Con una voz suave y un estilo muy personal, Jonny conquistó el escenario de La Voz durante su paso por los Asaltos. Su versión de ‘Those eyes’, de New West, logró emocionar a todos por la naturalidad y la autenticidad con la que interpretó cada nota.

El talent transmitió una serenidad y una madurez artística que impresionaron a su coach, quien le dedicó unas palabras que resumen su crecimiento en el programa: “Ya estás listo para comerte el mundo”, le dijo con orgullo.

Jonny demostró que su talento va mucho más allá de la técnica: su capacidad para transmitir emociones y su carisma en el escenario lo consolidan como una de las voces más prometedoras de esta edición de La Voz.