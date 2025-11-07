Diva emociona en La Voz al cantar un fado y pone la piel de gallina a María Becerra

La siguiente artista en subirse al escenario del equipo Malú fue Diva. La talent protagonizó uno de los momentos más mágicos de la noche interpretando el clásico ‘Meu fado meu’, de la reconocida cantante portuguesa Mariza.

Su actuación fue un viaje lleno de emoción, técnica y sentimiento, llevando el alma del fado al plató de La Voz.

La talent portuguesa conquistó con su voz profunda y su elegancia sobre el escenario, despertando la admiración de todos los coaches. María Becerra no pudo contener su emoción y lo expresó claramente: “Piel de gallina”, exclamó durante la actuación.

Su coach, Malú, también destacó la sensibilidad y la verdad con la que Diva interpretó la canción: “Ella tiene algo en su alma”, aseguró, orgullosa de su talent.

Sin duda ha sido una de las actuaciones más mágicas de la gala. ¡Revívela!

El fado, una de las músicas más sentidas del mundo, encontró su espacio en La Voz con una actuación que combinó emoción, pureza y autenticidad. Diva demostró que no hace falta gritar para transmitir: basta con sentir cada nota desde el corazón.