Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Equipo Malú

Malú apuesta por Victoria para los Directos de La Voz: ¡estos son sus talents para el Asalto Final!

La coach ha sufrido un robo por parte de Mika mientras que Nayo, Luis, Moisés y Luis se quedan en la zona de peligro.

Malú apuesta por Victoria para los Directos de La Voz: ¡estos son sus talents para el Asalto Final!

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

Los Asaltos del equipo de Malú llegaron a su momento decisivo. Después de escuchar a todos sus talents, la coach eligió a Victoria como su pase a los Directos, reconociendo su crecimiento, su sensibilidad y la fuerza de su interpretación de ‘Así era ella’.

De uno en uno, Malú fue nombrando a sus talent que pasan a la zona de peligro: Audrey fue la primera, seguida por Diva.

La noche dio un giro inesperado cuando Mika pulsó el botón para llevarse a la talent portuguesa a su equipo. Nayo, Luis El Granaíno y Moisés han sido los elegidos para la zona de peligro.

Fueron enviados a la zona de peligro, a la espera de saber si continuarían en el programa. Sin embargo, la noche dio un giro inesperado cuando Diva fue robada por Mika, lo que obligó a Malú a reajustar su equipo y pasar a Moisés a la zona de peligro.

La parte más dura llegó con la despedida: Dani quedó eliminado de la competición tras una actuación que, pese a emocionar, no fue suficiente para continuar en el equipo.

Con estas decisiones, el equipo de Malú cierra una etapa llena de momentos intensos, demostrando una vez más que La Voz es emoción, talento y decisiones difíciles a partes iguales.

Mika, coach de La Voz

¡Llegan los robos! El próximo viernes, comienza la fase de Asaltos de La Voz

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

El Gato CHP demuestra su enorme valentía con esta actuación en los Asaltos

El Gato CHP demuestra su enorme valentía con esta actuación en los Asaltos

Kimy Touw abre su alma y logra una de las actuaciones más sentidas de la noche

Kimy Touw abre su alma y logra una de las actuaciones más sentidas de la noche

“No te has soltado de todo”: así ha vivido Yatra la actuación de Oihan en La Voz

“No te has soltado de todo”: así ha vivido Yatra la actuación de Oihan en La Voz

Pura complicidad: Yatra y María Becerra conquistan con su actuación más especial en La Voz
Actuación | Asaltos

Pura complicidad: Yatra y María Becerra conquistan con su actuación más especial en La Voz

Malú apuesta por Victoria para los Directos de La Voz: ¡estos son sus talents para el Asalto Final!
Equipo Malú

Malú apuesta por Victoria para los Directos de La Voz: ¡estos son sus talents para el Asalto Final!

¡Robo sorpresa! Mika se lleva a Diva del equipo de Malú
Equipo Mika

¡Robo sorpresa! Mika se lleva a Diva del equipo de Malú

El coach no ha dudado en pulsar el botón para robar a la talent portuguesa en uno de los momentos más emocionantes de la noche.

Victoria cierra los Asaltos del equipo de Malú con una emocionante interpretación
Actuación | Asaltos

Victoria cierra los Asaltos del equipo de Malú con una emocionante interpretación

La talent ha deslumbrado con ‘Así era ella’ de Cristian Castro en el escenario de La Voz.

Moisés

Moisés enamora al público con su interpretación más sincera de Pablo Alborán

Dani Hernan

Este talent apuesta por Dani Fernández en los Asaltos de La Voz: “Haces tuya la canción”

Nayo

Nayo brilla en los Asaltos con su interpretación más íntima y Malú se deshace en elogios

Publicidad