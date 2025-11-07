Malú apuesta por Victoria para los Directos de La Voz: ¡estos son sus talents para el Asalto Final!

Los Asaltos del equipo de Malú llegaron a su momento decisivo. Después de escuchar a todos sus talents, la coach eligió a Victoria como su pase a los Directos, reconociendo su crecimiento, su sensibilidad y la fuerza de su interpretación de ‘Así era ella’.

De uno en uno, Malú fue nombrando a sus talent que pasan a la zona de peligro: Audrey fue la primera, seguida por Diva.

La noche dio un giro inesperado cuando Mika pulsó el botón para llevarse a la talent portuguesa a su equipo. Nayo, Luis El Granaíno y Moisés han sido los elegidos para la zona de peligro.

Fueron enviados a la zona de peligro, a la espera de saber si continuarían en el programa. Sin embargo, la noche dio un giro inesperado cuando Diva fue robada por Mika, lo que obligó a Malú a reajustar su equipo y pasar a Moisés a la zona de peligro.

La parte más dura llegó con la despedida: Dani quedó eliminado de la competición tras una actuación que, pese a emocionar, no fue suficiente para continuar en el equipo.

Con estas decisiones, el equipo de Malú cierra una etapa llena de momentos intensos, demostrando una vez más que La Voz es emoción, talento y decisiones difíciles a partes iguales.