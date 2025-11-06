Avance exclusivo: la química entre Yatra y María Becerra pondrá la piel de gallina en el escenario de La Voz

Mañana a las 22:00 horas llegan los Asaltos de La Voz. La última fase antes de llegar a los Directos. En este avance, los coaches Sebastián Yatra y María Becerra compartirán escenario en una actuación que ya está dando de qué hablar. Los artistas interpretarán ‘Si tú no estás’, una muy emotiva cargada de sentimiento y conexión.

Su complicidad sobre el escenario es innegable. Con miradas, gestos y una interpretación llena de alma, Yatra y Becerra demuestran la enorme conexión artística que existe entre ellos, ofreciendo una actuación que promete convertirse en uno de los grandes momentos de la temporada.

El público podrá disfrutar de esta esperada colaboración en la próxima gala de La Voz, en la que ambos coaches dejarán claro que su unión va más allá de la competencia: es pura magia musical. Una actuación que no te puedes perder.

Los Asaltos, la nueva fase de La Voz

La nueva fase de La Voz promete emociones intensas, decisiones difíciles y actuaciones inolvidables. Los coaches y sus asesores se preparan para vivir noches llenas de talento y sorpresa, donde cada actuación puede cambiar el rumbo de la competición.

Los coaches llegan hasta aquí con siete artistas en sus equipos, pero solo uno llegará a los Directos. Una noche decisiva en la que sentirán la presión de los robos ya que pueden perder a alguno de sus talents... ¡Mañana no te lo puedes perder en Antena 3!