Pablo López no puede resistirse a la voz de Antía y la roba del equipo de Yatra

El malagueño ha pulsado el botón para quedarse con la talent, una de las voces más dulces y luminosas de la noche.

Chiara Oliver y Pablo López

Celia Gil
Publicado:

Durante los Asaltos, Antía volvió a emocionar al público con su interpretación llena de magia y sensibilidad. Su actuación no pasó desapercibida para Pablo López, que no dudó en aprovechar la oportunidad para robarla del equipo de Yatra y sumarla a su equipo de cara a los Directos.

La talent, que había conmovido a su coach y a María Becerra con su voz angelical y su conexión sobre el escenario, vivió un momento de pura emoción al ver cómo su coach dio su nombre para la zona roja.

El tiempo de robo se activó y Pablo López pulsó el botón para llevársela. Sebastián Yatra sabía que esto podía pasar. Ahora Antía pasa a los Directos en el equipo de Pablo López. ¡Momentazo!

