Malú no se equivocó: Audrey cautiva como nunca con ‘Hero’ en los Asaltos

La primera en subirse al escenario ha sido Audrey del equipo de Malú para interpretar este tema de Mariah Carey.

Los Asaltos de La Voz han comenzado con la emoción por todo lo alto. Malú ha estrenado esta fase con su equipo, y la encargada de romper el hielo ha sido Audrey, la talent que no conquistó, pero logró entrar gracias al botón de arrepentimiento de Malú durante las Audiciones.

En los Asaltos, Audrey eligió un tema de gran dificultad vocal: ‘Hero’, de Mariah Carey. Una interpretación exigente, llena de matices y control, que desató la emoción en el plató desde el primer instante.

“Es un reto”, señalaba Pablo López mientras seguía la actuación, consciente de la complejidad del tema. Pero Audrey no defraudó: mostró una voz poderosa, segura y cargada de sentimiento, logrando que coaches y asesoras se levantaran para ovacionarla al terminar.

Malú no dudó en aplaudir lo que había hecho en el escenario: “Me pareces una persona con un control fascinante de tu voz”, le dijo visiblemente emocionada.

Una actuación impecable que marca el inicio del equipo de Malú en los Asaltos, y que confirma que Audrey está dispuesta a luchar con fuerza por su plaza en los Directos.

