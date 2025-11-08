Antena 3 LogoAntena3
Actuación | Asaltos

Kimy Touw abre su alma y logra una de las actuaciones más sentidas de la noche

La talent ha roto todos los esquemas de Sebastián Yatra con este tema de Lady Gaga en los Asaltos de La Voz.

Celia Gil
Publicado:

Kimy Touw protagonizó uno de los momentos más conmovedores de los Asaltos del equipo de Yatra. La talent interpretó ‘Million reasons’ con una entrega total, dejando al público y a los coaches completamente sobrecogidos por su voz y la emoción que transmitió en cada nota.

Nada más terminar, Sebastián Yatra no pudo evitar levantarse y correr a abrazarla: “Hoy sí que te rompiste”, le dijo emocionado, reconociendo la verdad y la vulnerabilidad de su interpretación.

El coach colombiano añadió unas palabras que resumen la intensidad del momento: “Hay poca gente que puede llegar a estas emociones. Que se rompan tanto como te rompes tú cuando cantas.”

Una actuación llena de alma, con la que Kimy Touw se consolidó como una de las voces más especiales y auténticas de La Voz. ¡Menuda actuación se ha marcado!

Programas

