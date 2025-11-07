Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Asaltos

Malú y Joaquina, una actuación inédita que deja sin palabras a todo el plató de La Voz

La coach y su asesora se han subido al escenario para interpretar ‘Diles’ y dar el pistoletazo de salida a los Asaltos.

Malú y Joaquina, una actuación inédita que deja sin palabras a todo el plató de La Voz

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

La Voz ha dado el pistoletazo de salida a los Asaltos con una actuación que ya forma parte de la historia del programa. Malú y Joaquina inauguraron esta nueva fase con una versión única de ‘Diles’, el emblemático tema de la madrileña que se ha convertido en un himno para varias generaciones.

La expectación era máxima: nunca habían cantado juntas. La unión de sus voces, tan diferentes como complementarias, generó una química especial desde el primer momento que pisaron el escenario.

Malú, con su fuerza y su garra característica, y Joaquina, con la dulzura y sensibilidad que la definen, crearon un momento mágico que emocionó a coaches, talents y público por igual.

La joven artista venezolana cumplió uno de sus sueños al compartir escenario con Malú: “Es una enorme responsabilidad”, decía antes de la actuación.

La complicidad entre ambas fue evidente, y ambas protagonizaron un arranque inolvidable. ¡Revívela en el vídeo de arriba!

Kirsti, Ferrán, Aroa y Cristina

Pablo López se rinde ante esta batalla y toma una decisión poco habitual en La Voz

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Malú y Joaquina, una actuación inédita que deja sin palabras a todo el plató de La Voz

Malú y Joaquina, una actuación inédita que deja sin palabras a todo el plató de La Voz

Arturo Valls presenta El 1%

El 1% continúa arrasando en la noche del miércoles: "¿Qué está pasando en casa?"

El curry atraganta El Rosco a Rosa y la condena a la Silla Azul: “Por no escuchar”

El curry atraganta El Rosco a Rosa y la condena a la Silla Azul: “Por no escuchar”

“Por un segundo”: Rosa se queda pleno en un ¿Dónde Están? dedicado a Alejandro Amenábar
Mejores momentos | 7 de noviembre

“Por un segundo”: Rosa se queda sin pleno en un ¿Dónde Están? dedicado a Alejandro Amenábar

La confesión de Rosa López sobre Marta Sánchez en Pasapalabra: “Es mi amuleto de vida”
Mejores momentos | 7 de noviembre

La confesión de Rosa López sobre Marta Sánchez en Pasapalabra: “Es mi amuleto de vida”

El lío de Roberto Leal entre dos Rosas: concursante y cantante coinciden en Pasapalabra
Mejores momentos | 7 de noviembre

El lío de Roberto Leal entre dos Rosas: concursante y cantante coinciden en Pasapalabra

El presentador lo ha tenido complicado cada vez que decía su nombre, generando momentos de confusión pero muy divertidos.

Ángela Banzas
Entrevista

Ángela Banzas, finalista del Premio Planeta 2025: "Lo dejé todo por escribir, quería enseñarle a mis hijos que hay que intentar las cosas"

Se ha convertido en una de las personas del momento, alzándose como finalista del Premio Planeta con su novela Cuando el viento hable. Hoy, nos cuenta cómo decidió dejar su carrera por la literatura.

Arturo Valls presenta El 1%

El 60% acierta esta pregunta de El 1%: ¿descifrarás el jeroglífico?

Paloma García-Pelayo

Paloma García-Pelayo: "Cantora no se ha vendido, Isabel Pantoja está obligada a abandonarla, la echan"

Rocío

Rocío, avergonzada por su cuerpo tras perder 73 kilos: "Antes estaba gorda, pero no me sentía tan acomplejada como ahora"

Publicidad