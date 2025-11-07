Malú y Joaquina, una actuación inédita que deja sin palabras a todo el plató de La Voz

La Voz ha dado el pistoletazo de salida a los Asaltos con una actuación que ya forma parte de la historia del programa. Malú y Joaquina inauguraron esta nueva fase con una versión única de ‘Diles’, el emblemático tema de la madrileña que se ha convertido en un himno para varias generaciones.

La expectación era máxima: nunca habían cantado juntas. La unión de sus voces, tan diferentes como complementarias, generó una química especial desde el primer momento que pisaron el escenario.

Malú, con su fuerza y su garra característica, y Joaquina, con la dulzura y sensibilidad que la definen, crearon un momento mágico que emocionó a coaches, talents y público por igual.

La joven artista venezolana cumplió uno de sus sueños al compartir escenario con Malú: “Es una enorme responsabilidad”, decía antes de la actuación.

La complicidad entre ambas fue evidente, y ambas protagonizaron un arranque inolvidable. ¡Revívela en el vídeo de arriba!