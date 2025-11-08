Antena 3 LogoAntena3
Noa acaricia el alma con esta delicada versión de ‘Almost lover’ en La Voz

La talent se ha ganado el aplauso de todos con una actuación llena de alma y sensibilidad.

Noa, talent de La Voz 2025

Celia Gil
Publicado:

Con una voz delicada y una interpretación cargada de emoción, Noa subió al escenario de los Asaltos para ofrecer una versión muy personal de ‘Almost Lover’, de A Fine Frenzy.

La talent apostó por la sencillez y la verdad, transmitiendo cada palabra con una intensidad que conmovió a todos los presentes.

María Becerra fue la primera en dedicarle unas palabras de admiración: “Esta canción tiene mucha alma y le pusiste mucha pasión”, destacó la artista argentina, reconociendo el enorme trabajo de su talent.

Por su parte, Sebastián Yatra quiso resaltar la emoción que Noa logró transmitir con su actuación: “Se sintió lo importante que es esto para ti”, le dijo con ternura.

Una interpretación llena de sentimiento con la que Noa demostró que su voz tiene una magia especial capaz de emocionar a todo el plató.

Sebastián Yatra y María Becerra

Oihan consigue el pase directo en el equipo de Yatra: ¡así queda su equipo!

