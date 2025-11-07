Antena 3 LogoAntena3
El flamenco más puro conquista La Voz: El Granaino hace historia con sus ‘Bulerías’

Su duende, su sentimiento y su autenticidad han conquistado a coaches y asesoras que se rindieron ante su arte.

Celia Gil
Publicado:

El flamenco se apoderó del escenario de La Voz de la mano de Luis, El Granaino, uno de los talents más carismáticos del equipo de Malú. El artista interpretó ‘Bulerías’, de Caracolillo de Cádiz, y desde el primer compás llenó el plató de fuerza, emoción y verdad.

Con una actuación llena de garra y autenticidad, Luis transmitió ese duende que solo los grandes del flamenco poseen. Su forma de sentir y decir cada verso no pasó desapercibida para los coaches, que se mostraron profundamente emocionados tras su interpretación.

“Es tu forma de decirlo”, destacaban entre los elogios. “Es una forma de sentirlo, es una forma de vivirlo... es lo más nuestro que tenemos”, añadían, reconociendo el valor de su arte y la pureza de su estilo.

¡Menudo momentazo acabamos de vivir en La Voz!

Talents de Malú en La Voz 2025

El flamenco más puro cierra la Gran Batalla de La Voz con una actuación inolvidable

Programas

