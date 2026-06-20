En directo, La Gran Batalla de La Voz Kids: los coaches reducen sus equipos a la mitad

Después de unas Audiciones a ciegas marcadas por el talento, la emoción y grandes momentos sobre el escenario, La Voz Kids da un paso más en la competición con el estreno de La Gran Batalla.

Una fase decisiva en la que los artistas deberán demostrar por qué merecen seguir luchando por convertirse en la mejor voz kids del país.

Luis Fonsi, Antonio Orozco, Ana Mena y Edurne no estarán solos en esta nueva fase. Melody, Antoñito Molina, Becky G y Leire Martínez se unen como asesores para ayudarles a afrontar unas deliberaciones especialmente difíciles.

Al final de la noche, cada coach deberá reducir su equipo de 14 a solo 7 talents, dejando algunas de las despedidas más emotivas de toda la edición.