Minuto a minuto
En directo, La Gran Batalla de La Voz Kids: los coaches reducen sus equipos a la mitad
Los talents de La Voz Kids se enfrentan a una de las fases más exigentes de la competición mientras los coaches deberán tomar decisiones que cambiarán por completo el rumbo de sus equipos.
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Después de unas Audiciones a ciegas marcadas por el talento, la emoción y grandes momentos sobre el escenario, La Voz Kids da un paso más en la competición con el estreno de La Gran Batalla.
Una fase decisiva en la que los artistas deberán demostrar por qué merecen seguir luchando por convertirse en la mejor voz kids del país.
Luis Fonsi, Antonio Orozco, Ana Mena y Edurne no estarán solos en esta nueva fase. Melody, Antoñito Molina, Becky G y Leire Martínez se unen como asesores para ayudarles a afrontar unas deliberaciones especialmente difíciles.
Al final de la noche, cada coach deberá reducir su equipo de 14 a solo 7 talents, dejando algunas de las despedidas más emotivas de toda la edición.
Esta noche, los coaches reducen sus equipos a la mitad
Arranca el minuto a minuto de La Gran Batalla de La Voz Kids. Esta noche los coaches tendrán que reducir sus equipos de 14 a solo 7 talents, una de las decisiones más difíciles de toda la edición.
¡Te contamos cómo lo viven minuto a minuto y en directo!
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