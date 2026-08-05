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Mejores momentos | 5 de agosto

La ruleta de la suerte: el concurso con más presentadores de la historia de la televisión

Elena nos ha contado en su presentación que su tío participó en La ruleta hace mucho tiempo y eso nos ha hecho recordar el largo recorrido del programa.

La ruleta de la suerte: el concurso con más presentadores de la historia de la televisión

La ruleta de la suerte: el concurso con más presentadores de la historia de la televisión

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Marta Jorge
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Elena nos ha contado en su presentación de La ruleta de la suerte que su tío concursó en el programa “hace mil años”. Y efectivamente fue hace mucho tiempo, porque, de hecho, la concursante ha explicado que ni siquiera Jorge Fernández era el presentador en ese momento.

Esto nos ha hecho recordar todos los años de emisión que lleva La ruleta y Jorge Fernández ha añadido un dato curioso: “Es el concurso que más presentadores y presentadoras ha tenido a lo largo de la historia de la televisión”. ¿Lo sabías?

Además, La ruleta ha pasado por dos cadenas diferentes, vamos, que es un programa con un ¡larguísimo recorrido! Lo mejor es que Elena nos ha contado que cuando su tío participó, se llevó el coche, así que… ¡veremos si ella tiene la misma suerte! Dale al play y no te pierdas el momento completo en el vídeo.

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