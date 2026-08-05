Pilar se lleva 925 euros con un par de tiradas: “¡Muy bien, muy bien!”

Pilar no había tenido muchas ocasiones hasta el momento en este programa de La ruleta de la suerte, sin embargo, este turno le ha dado una gran oportunidad. En su primera tirada la concursante ha caído en el gajo de ‘Vacaciones’ de 500 euros, lo que le ha hecho posicionarse con una gran cifra rápidamente.

La concursante ya tenía 175 del turno anterior, además, el panel estaba bastante avanzado, así que, con un par de letras más, el panel se ha puesto muy, pero que muy bien. Ha optado por la letra ‘R’ que estaba 4 veces y la concursante ha decidido resolver. ¡Bien hecho!

“¡Vaya marcador más bueno que tienes!”, ha dicho Jorge Fernández animándola, y la concursante ha resuelto el panel sin problema llevándose una gran ola. Además, el presentador ha aprovechado para destacar que todos los paneles hasta el momento habían sido de ola. ¡Menudo programa! ¡No te pierdas el vídeo de arriba!

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