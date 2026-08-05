Esta tarde en YAS Verano, Luis Miguel Montero nos desvela los mejores secretos de Interviú

Contamos en plató con Luis Miguel Montero, periodista que formó parte de Interviú durante 26 años. La revista, una de las publicaciones más influyentes de la historia de España, nació en 1976, en plena Transición, y puso fin a su trayectoria en 2018.

Por sus portadas pasaron actrices, presentadoras, cantantes y deportistas que se convirtieron en algunos de los rostros más icónicos del llamado destape. Hoy descubriremos la historia que esconden cuatro de las portadas más míticas de Interviú, cuánto cobraron sus protagonistas y las curiosidades que las rodean.

Además, repasaremos cómo la revista logró combinar grandes exclusivas de investigación política y social con unas portadas que marcaron a toda una generación. No te lo pierdas a partir de las 17:00 en YAS Verano, en Antena 3.

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