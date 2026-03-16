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Receta fácil y rápida de Joseba Arguiñano: crema de guisantes con bocaditos de salchicha

Se puede hacer con guisantes congelados, que los tenemos todo el año. Y una vez los eches en la olla rápida, solo necesitan un minuto para estar listos. El toque de honor lo añade con las salchichas y el queso feta.

Crema de guisantes con bocaditos de salchicha

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Ya uses guisantes frescos o congelados, para mantener el color verde intenso y el sabor natural, no los sobrecocines.

Ingredientes, para 4 personas

Para la crema de guisantes:

  • 750 g de guisantes congelados
  • 1 cebolleta
  • 30 g de mantequilla
  • 675 ml de caldo de verdura
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta
  • Perejil
Ingredientes para la crema de guisantes
Ingredientes para la crema de guisantes | antena3.com

Para los bocaditos de salchicha:

  • 4 salchichas de pollo
  • 2 cebolletas
  • 150 g de queso feta
  • 120 ml de vino blanco
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
Ingredientes para los bocaditos de salchicha
Ingredientes para los bocaditos de salchicha | antena3.com

Elaboración

Para la crema de guisantes, calienta 2-3 cucharadas de aceite en la olla rápida. Pela y corta la cebolleta en brunoise (daditos pequeños), introdúcela en la olla y deja que se poche durante 5 minutos aproximadamente. Incorpora los guisantes, sazona y vierte el caldo. Cocínalos durante 1 minuto a partir de que suba la válvula de seguridad. Pasa todo al vaso de la batidora, agrega la mantequilla y tritura hasta conseguir una crema fina.

Incorpora los guisantes, sazona y vierte el caldo
Incorpora los guisantes, sazona y vierte el caldo | antena3.com

Para los bocaditos de salchicha, calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén. Corta las 2 cebolletas en juliana, introdúcelas en la sartén, sazona y deja que se pochen a fuego medio durante 5 minutos aproximadamente. Corta las salchichas en trozos de bocado, introdúcelas en la sartén y saltea el conjunto durante 5 minutos. Vierte el vino blanco y cocina durante 5 minutos más, hasta que reduzca el líquido completamente.

Corta las salchichas en trozos de bocado, introdúcelas en la sartén
Corta las salchichas en trozos de bocado, introdúcelas en la sartén | antena3.com

Corta el queso feta en bastones y resérvalos.

Reparte la crema de guisantes en 4 platos hondos. Coloca encima 5-6 bocados de salchicha y un par de palitos de queso feta por ración. Condimenta con sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva. Decora con una hoja de perejil.

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