Para 4 personas
Receta fácil y rápida de Joseba Arguiñano: crema de guisantes con bocaditos de salchicha
Se puede hacer con guisantes congelados, que los tenemos todo el año. Y una vez los eches en la olla rápida, solo necesitan un minuto para estar listos. El toque de honor lo añade con las salchichas y el queso feta.
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Ya uses guisantes frescos o congelados, para mantener el color verde intenso y el sabor natural, no los sobrecocines.
Ingredientes, para 4 personas
Para la crema de guisantes:
- 750 g de guisantes congelados
- 1 cebolleta
- 30 g de mantequilla
- 675 ml de caldo de verdura
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta
- Perejil
Para los bocaditos de salchicha:
- 4 salchichas de pollo
- 2 cebolletas
- 150 g de queso feta
- 120 ml de vino blanco
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
Elaboración
Para la crema de guisantes, calienta 2-3 cucharadas de aceite en la olla rápida. Pela y corta la cebolleta en brunoise (daditos pequeños), introdúcela en la olla y deja que se poche durante 5 minutos aproximadamente. Incorpora los guisantes, sazona y vierte el caldo. Cocínalos durante 1 minuto a partir de que suba la válvula de seguridad. Pasa todo al vaso de la batidora, agrega la mantequilla y tritura hasta conseguir una crema fina.
Para los bocaditos de salchicha, calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén. Corta las 2 cebolletas en juliana, introdúcelas en la sartén, sazona y deja que se pochen a fuego medio durante 5 minutos aproximadamente. Corta las salchichas en trozos de bocado, introdúcelas en la sartén y saltea el conjunto durante 5 minutos. Vierte el vino blanco y cocina durante 5 minutos más, hasta que reduzca el líquido completamente.
Corta el queso feta en bastones y resérvalos.
Reparte la crema de guisantes en 4 platos hondos. Coloca encima 5-6 bocados de salchicha y un par de palitos de queso feta por ración. Condimenta con sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva. Decora con una hoja de perejil.
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