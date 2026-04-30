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Borja Sémper recuerda las tres veces en las que ETA estuvo a punto de asesinarlo

El político ha confesado que descubrió hasta en tres ocasiones que la banda terrorista planeaba acabar con su vida.

Borja Sémper recuerda las tres veces en las que ETA estuvo a punto de asesinarlo

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Borja Sémper ha sido el encargado de cerrar la semana de El Hormiguero. El político ha compartido con los espectadores cómo ha vivido la recuperación de su cáncer de páncreas y su regreso a la actividad política.

Pablo Motos también ha querido preguntarle al político cómo vivió los años en los que su vida se vio amenazada por ETA y es que Sémper es consciente de que estuvieron a punto de asesinarlo hasta en tres ocasiones.

El político ha querido aprovechar la ocasión para agradecer a la Guardia Civil y Policía Nacional "porque hicieron su trabajo en unos años de una manera absolutamente precaria en el País Vasco":

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Disfruta de la entrevista completa a Borja Sémper en El Hormiguero

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