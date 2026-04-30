Borja Sémper recuerda las tres veces en las que ETA estuvo a punto de asesinarlo

Borja Sémper ha sido el encargado de cerrar la semana de El Hormiguero. El político ha compartido con los espectadores cómo ha vivido la recuperación de su cáncer de páncreas y su regreso a la actividad política.

Pablo Motos también ha querido preguntarle al político cómo vivió los años en los que su vida se vio amenazada por ETA y es que Sémper es consciente de que estuvieron a punto de asesinarlo hasta en tres ocasiones.

El político ha querido aprovechar la ocasión para agradecer a la Guardia Civil y Policía Nacional "porque hicieron su trabajo en unos años de una manera absolutamente precaria en el País Vasco":