En El Hormiguero
Borja Sémper recuerda las tres veces en las que ETA estuvo a punto de asesinarlo
El político ha confesado que descubrió hasta en tres ocasiones que la banda terrorista planeaba acabar con su vida.
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Borja Sémper ha sido el encargado de cerrar la semana de El Hormiguero. El político ha compartido con los espectadores cómo ha vivido la recuperación de su cáncer de páncreas y su regreso a la actividad política.
Pablo Motos también ha querido preguntarle al político cómo vivió los años en los que su vida se vio amenazada por ETA y es que Sémper es consciente de que estuvieron a punto de asesinarlo hasta en tres ocasiones.
El político ha querido aprovechar la ocasión para agradecer a la Guardia Civil y Policía Nacional "porque hicieron su trabajo en unos años de una manera absolutamente precaria en el País Vasco":
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