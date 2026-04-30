El pique entre Manel Loureiro y Adriana Torrebejano en Pasapalabra... ¡pese a ser del mismo equipo!

El asiento que ocupan los invitados de Pasapalabra es clave a la hora de jugar. Quienes se sientan más cerca de Roberto Leal son los encargados de empezar cada prueba y, por lo tanto, suelen intervenir mucho más que quienes participan después del concursante. Este detalle se ha convertido en un divertido pique entre Manel Loureiro y Adriana Torrebejano.

En este Una de Cuatro, el turno le ha llegado bastante pronto al escritor. Adriana ha fallado tras un acierto y lo mismo le ha ocurrido a Javier. En cambio, Manel ha arrasado hasta el final del tiempo: jugando con grupos de música entre las opciones, ha logrado 22 de los 24 segundos del equipo naranja. Como ha sido la tarde en la que más ha intervenido en esta prueba, Roberto Leal ha bromeado: “¡Bienvenido a Pasapalabra!”. No obstante, hay que recordar que ya brilló en el anterior con un pleno en el ¿Dónde Están?.

Manel ha aprovechado para reivindicarse y ha dado el motivo por el que no había podido destacar antes: “Por una vez Adriana Torrebejano ha decidido no ser la protagonista absoluta y nos ha dejado un huequito a los demás”. El escritor incluso ha apostillado: “Ha sido maravilloso, ahora entiendo por qué chupas cámara”. La aludida ha replicado que ha fallado a propósito para que él pudiera lucirse. ¡Revive en el vídeo este hilarante pique!